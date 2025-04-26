奔中正一分局接受約談 朱立倫：立院520後即提罷免賴清德

朱立倫（中）說，活動結束後，他就會前往台北市警局中正一分局接受約談。（記者方賓照攝）

2025/04/26 17:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午在凱道「反綠共，戰獨裁」抗議活動致詞時宣布，賴清德總統指使內政部長劉世芳指定他與國民黨立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃為非法集會遊行的首謀；因此活動結束後，他就會前往台北市警局中正一分局接受約談。他並強調，賴清德可以恐嚇大家，但台灣人民絕對不會被恐嚇，大家都會勇敢站出來。

此外，朱立倫還說，賴清德坐在總統府裡面，心想4月26日有20萬人站出來又怎麼樣，呼籲大家要用人民的力量讓賴清德聽到，而且賴清德只剩下24天就要就任屆滿1年，接下來就看賴清德願不願意好好的做事情，否則從520開始，全民都要罷免賴清德，他並宣布，立法院在520之後就會立刻提出罷免賴清德。

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朱立倫強調，除了立法院發動外，全台灣各地也會用人民的力量，一起推倒賴清德，要讓賴清德知道獨裁者帶給台灣黑暗民主，大家絕不容許，人民的力量會在立法院以及街頭的每一個腳落發出怒吼，大家讓賴清德下台，這才是人民的力量與聲音。

他還說，今天是關鍵時刻，而且只是開始，賴清德還有24天就職滿1週年，賴清德不做事情，只想鬥爭、分裂台灣，不讓大家有一個和平的台灣，不讓大家有民主的明天，想要成為獨裁的現實，只為了一黨專權，人民的怒吼與聲音一定會出來，他並帶領大家一起高喊「賴清德下台」。

朱立倫指控：賴清德發動青鳥 是真正綠共頭子

朱立倫表示，台灣是大家的家，這個家應該是團結的台灣、和平的台灣，總統府裡面的那一位（賴清德），去年當選總統後就開始分裂台灣、毀滅台灣，讓台灣從團結的台灣，變成對立的台灣，全民期待的是和平的台灣，但賴清德卻讓大家敵對，變成戰爭的台灣，「賴清德獨裁者」更要毀滅台灣已經建立幾10年的民主。

朱立倫說，民主就是人民做主，不是民進黨做主，人民已經讓賴清德當上總統，但賴清德不好好做事，只想一人之私、一黨政權，想要消滅在野黨，除了抓過去的競爭對手、前民眾黨主席柯文哲，還想要消滅所有反對力量，比共產黨還共產黨，比法西斯還要法西斯。他強調，民主是台灣的寶貝、資產，大家要把民主找回來，絕不容許獨裁者毀滅台灣的民主。

朱立倫還說，曾幾何時，這位獨裁者正在台灣進行文化大革命、綠色文革，要消滅所有反對的人，賴清德叫大家去天安門抗議，但大家除了反對共產黨，也要反綠共，反對法西斯主義，而賴清德發動的「青鳥」，就是「綠色紅衛兵」，這些「革命小將」到處清算、追擊所有民眾，「他就是真正的綠共頭子」。

北市中正一分局大批警力戒備。（記者劉信德攝）

謝龍介（左2起）、朱立倫、楊智伃3人前往中正一分局接受約談。（記者劉信德攝）

謝龍介（左2起）、朱立倫、楊智伃3人前往中正一分局接受約談。（記者劉信德攝）

朱立倫、謝龍介、楊智伃3人前往中正一分局接受約談。（記者劉信德攝）

傅崐萁（中）等人前往中正一分局聲援。（記者劉信德攝）

傅崐萁（中）等人前往中正一分局聲援。（記者劉信德攝）

中正一分局前群眾聚集。（記者劉信德攝）

民眾前往中正一分局聲援。（記者劉信德攝）

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