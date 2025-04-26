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    台中大里天然氣管線施工疑氣爆起火 8人燒傷畫面曝光

    大里區東南路148巷口發生疑似氣爆聲響。（讀者提供）

    大里區東南路148巷口發生疑似氣爆聲響。（讀者提供）

    2025/04/26 16:21

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里區東南路148巷口，今天下午2時32分左右發生疑似氣爆聲響，並有起火現象，警消出動救災滅火，將8名傷者送醫急救，所幸傷者輕度燒燙傷、並無生命危險，警消圍起路口管制並灑水降溫。

    霧峰警分局表示，成功派出所獲報於東南路148巷口道路前疑似發生氣爆造成多人受傷，警方立即疏導交通，由台中市消防局分隊將8名傷者送醫，其中6人分送亞大及中山醫院，有2人傷勢較輕不願就醫。

    台中市消防局指出，第三大隊組長鍾旺哲指揮救災，派遣第三大隊、轄區大里分隊10輛消防車及24名消防員搶救，到場時火勢已由現場施工人員撲滅，據報為瓦斯公司施工不慎，疑似有起火情形。

    氣爆路口圍起欣林天然氣施工告示，台中市議員林德宇立即關心民眾，當地東湖里長何天祿目睹經過。何天祿說，「瞬間」引燃爆炸，周遭工人一下子就被燒傷，當地正在遷移瓦斯管線，所幸沒有擴大範圍。

    救災團隊指出，61歲傅姓、48歲梁姓男工人左手燒燙傷，35歲詹姓、33歲蕭姓和27歲彭姓男工人分別有嘴唇、臉部、左右手和左耳等處燒燙傷，至於68歲彭姓男子左右手燒燙傷，另64歲趙姓男子和54歲謝姓男子左手輕傷，不願就醫自行返家休養。

    警消圍起路口管制並灑水降溫。（讀者提供）

    警消圍起路口管制並灑水降溫。（讀者提供）

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