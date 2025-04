恐怖畫面曝光！ 伊朗港口大爆炸逾200傷 地表強烈震動如地震

2025/04/26 19:01

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗南部一個港口今(26日)驚傳強烈爆炸,已知至少造成281人受傷,尚不知道是否有人死亡,但受傷人員正在持續攀升中。目前爆炸原因不明,當地政府正全力搶救傷者。

根據《美聯社》等外媒報導,爆炸地點在伊朗南部城市「阿巴斯港」(Bandar Abbas)。根據社群媒體上曝光的影片,可見爆炸地點升起濃濃煙霧,畫面十分驚悚;有當地居民表示,爆炸力道之強讓他可感受到地面震動,甚至連附近城鎮也能聽到爆炸聲音。

請繼續往下閱讀...

目前當地所有港口都已經暫停作業,當地災害管理官員哈桑扎德(Mehrdad Hasanzadeh)說,爆炸來自阿巴斯港市的拉賈伊港(Shahid Rajaee port)的貨櫃,有人員在爆炸中受傷,第一批救援人員正趕往現場,在場人員則在試圖撤離。

當局已經至少派出15輛救護車、4輛救護巴士前往現場,同時還加派一台醫療直升機。但目前沒有說明爆炸原因。

Huge explosion in Bandar Abbas, southwest Iran, reasons unknown. Glass shattered within the radius of several kilometers. pic.twitter.com/QSv1V9GDPX