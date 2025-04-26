恐怖畫面曝光！ 伊朗港口大爆炸逾200傷 地表強烈震動如地震

根據社群媒體上曝光的影片，可見爆炸地點升起濃濃煙霧，畫面十分驚悚；有當地居民表示，爆炸力道之強讓他可感受到地面震動，甚至連附近城鎮也能聽到爆炸聲音。（擷取自推特 alihashem_tv）

2025/04/26 19:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗南部一個港口今（26日）驚傳強烈爆炸，已知至少造成281人受傷，尚不知道是否有人死亡，但受傷人員正在持續攀升中。目前爆炸原因不明，當地政府正全力搶救傷者。

根據《美聯社》等外媒報導，爆炸地點在伊朗南部城市「阿巴斯港」（Bandar Abbas）。根據社群媒體上曝光的影片，可見爆炸地點升起濃濃煙霧，畫面十分驚悚；有當地居民表示，爆炸力道之強讓他可感受到地面震動，甚至連附近城鎮也能聽到爆炸聲音。

請繼續往下閱讀...

目前當地所有港口都已經暫停作業，當地災害管理官員哈桑扎德（Mehrdad Hasanzadeh）說，爆炸來自阿巴斯港市的拉賈伊港（Shahid Rajaee port）的貨櫃，有人員在爆炸中受傷，第一批救援人員正趕往現場，在場人員則在試圖撤離。

當局已經至少派出15輛救護車、4輛救護巴士前往現場，同時還加派一台醫療直升機。但目前沒有說明爆炸原因。

Huge explosion in Bandar Abbas, southwest Iran, reasons unknown. Glass shattered within the radius of several kilometers. pic.twitter.com/QSv1V9GDPX — Ali Hashem علي هاشم （@alihashem_tv） April 26, 2025

BREAKING: Massive explosion hits the Iranian port of Bandar Abbas pic.twitter.com/PDNvcmCVOi — BNO News （@BNONews） April 26, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法