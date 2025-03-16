北台愈晚愈冷！雨勢趨緩轉晴冷 輻冷加成低溫恐下探5度

今雨勢大幅減緩，冷空氣持續南下，北台愈晚愈冷，明起轉晴朗，清晨因輻射冷卻加乘，逼近寒流等級。（資料照）

2025/03/16 09:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冷空氣報到，今（16日）晨各地區平地的最低氣溫約在9至14度之間，今雨勢大幅減緩，冷空氣持續南下，北台愈晚愈冷，明（17日）起轉晴朗，清晨因輻射冷卻加乘，逼近寒流等級，部分平地最低氣溫甚至可降至5度左右。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天起東北風的迎風面仍有殘餘水氣，北部及東半部有局部短暫雨的機率，雨勢已大幅減緩。冷空氣續南下，各地氣溫漸降，北台愈晚愈冷，直逼強烈大陸冷氣團標準（台北測站12度，部分北部平地10度以下）。各地區氣溫為：北部8至14度、中部10至20度、南部14至27度、東部12至25度。

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明至下週二（25日）連續9天都是高壓影響的型態，明日至週四（20日）各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨的機率，白天在陽光下不覺冷，入夜及清晨、因輻射冷卻加成，低溫接近寒流標準，部分平地的最低氣溫甚至可降至5度左右，年長者及心血管疾病患者應特別注意調適。

週五（21日）起，冷空氣漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大，不過週五、六清晨部分平地仍要留意10度以下的輻射低溫。

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