又是這台！雲林馬三「1122」肇逃王撞毀炸雞攤 警尋獲車輛

虎尾惠來厝這家炸雞攤昨天被車牌「1122」紅色馬自達撞毀。（民眾提供）

2025/03/16 17:22

〔記者李文德／雲林報導〕雲林虎尾鎮有一輛紅色馬自達被地方民眾關注，近日接連違停、撞車肇事逃逸等行為，被在地網友PO網註記車牌1122車輛為頭痛人物，更有民眾笑稱「超跑」（超級會逃跑）。想不到昨深夜在惠來里的炸雞店遭撞毀，業者同樣發文訴苦，引起大批民眾討論。虎尾警分局表示，今尋獲這輛肇事車輛但駕駛逃逸，正追查當中。

昨晚吳姓炸雞業者在「虎尾人（讚）出來」臉書社團發文，指攤位被車子撞毀，肇事車輛留下「1122」車牌號碼而逃逸。業者指出，昨晚近11點已收攤休息，但忽聞一聲巨響，發現一輛車撞會自己攤位。當下駕駛還有下來查看，當下先生就趕緊要他不要跑，想不到還是逃走，目前炸雞店損失上看萬元。

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想不到貼文一出便引起在地網友一片討論，「靠北~又是這台」、「又是1122」，更有人笑稱他是近來網「紅」，還有人突發奇想，笑稱它是紅色「超跑」。

網友們紛紛表示，早在8日上午，該輛紅色馬自達就在虎尾中正路上違規停車，整台車輛橫停在道路上，民眾當下錄影邊質問「怎麼開車」，卻只得到駕駛大聲咆哮「安娜啦」（台：怎樣）。無獨有偶，下午出現在某洗車場，該輛車輛倒車過頭撞到其他車輛車頭，駕駛下車時一跛一跛地走著看車輛狀況，更妙的是，聽聞要報警便逃逸無蹤。

虎尾警分局昨晚獲報後展開調查，在肇事地點4公里遠的下溪里鄉間小路，找到該輛肇事車輛，車頭幾乎撞爛，正副駕駛的安全氣囊爆開。

警方表示，現已尋獲該車輛，亦掌握該車輛資料，將通知駕駛人到場說明，並依道路交通管理處所條例第62條舉發駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置、逃逸違規，可處罰處新台幣1000至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1至3個月。

警方在肇事地點4公里遠處找到肇事車輛。（民眾提供）

這輛紅色「超跑」早在日前就接連有違停、肇事逃逸。（民眾提供）

這輛紅色「超跑」早在日前就接連有違停、肇事逃逸。（民眾提供）

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