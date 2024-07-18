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中壢運動公園蓋滯洪池 環中東路8月中到明年6月底動線調整

配合中壢運動公園滯洪池工程施作，環中東路動線將調整。（記者李容萍攝）

配合中壢運動公園滯洪池工程施作，環中東路動線將調整。（記者李容萍攝）

2024/07/18 21:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府辦理「中壢運動公園區段徵收工程」，興建體育場、學校、住宅區及商業區等，總面積約72公頃。為解決黃屋庄溪流域周邊淹水問題，滯洪池去年11月動工，過路箱涵需要施工空間，環中東路二段等部分路段今年8月中旬起到明年6月底動線調整，請用路人留意路況。

開發中的中壢體育園區基地位於黃屋庄溪上游，為解決當地淹水問題，市府規畫興建大型滯洪池調節洪峰，相關工程新建各項排水系統及設施，除了既有管線改善與配合高壓電塔遷移等，滯洪池長度最大約250公尺、寬度約94公尺，開挖深度約12公尺，滯洪水量為7.69萬噸，預計2026年下半年竣工。

因應滯洪池工程過路箱涵需要施工空間，環中東路二段8月中旬起有相關的動線調整，包含福州路到和祥街口改道行駛，幸福街禁止4輪車輛進入；莒光公園及環中東路二段行人通行路線調整，需繞道既有鐵橋通道，未施工時則開放管制便道；公車229線及230線上下車站牌也因應工區位置有所調整，預計8月中旬到明年6月底調整。

在地普強里長江長榮說，施工範圍涵蓋少部分的莒光公園，里民不只平常在此休憩，每年櫻花季是當地盛事，吸引許多人打卡拍照，他要求工程在公園段趕在櫻花季前完工，若無法也要搭建便橋，盡量減少影響春天賞櫻花動線。另外，相關工程圍籬希望以半遮蔽的形式，讓莒光公園仍保有通透性。

新建工程處回應，滯洪池的打樁工程已暫時告一段落，約11月施作過路箱涵打樁工程，會在正規施工期間施作，避免造成地方不便。

配合中壢運動公園滯洪池工程施作，環中東路動線將調整。（記者李容萍攝）

配合中壢運動公園滯洪池工程施作，環中東路動線將調整。（記者李容萍攝）

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