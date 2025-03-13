中配鼓吹武統被廢止居留 陸委會：收到處分書10天內離開

中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。（擷取自抖音）

2025/03/13 19:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。中國國台辦批評民進黨當局打壓台灣不同立場聲音，國民黨立委王鴻薇聲稱中配有言論自由。針對政府要把驅逐出境？陸委會發言人梁文傑說，宣揚武力統一台灣，不是言論自由保障範圍。她什麼時候會回去，應該是收到移民署處分書後10天內。

據了解，劉振亞嫁來台灣後，近年開始當網紅，經營包含中國版抖音、YouTube社群帳號「亞亞在台灣」，她自稱「亞亞」，與暱稱「小當歸」（暗喻台灣當然回歸）的女兒經常錄製「武統台灣」影片。

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移民署4日約談劉女，詢問背後是否有中共指使，她一概否認，並且無視官方警告，持續拍片宣揚武統。移民署經陸委會同意，依法認定有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可，5年不許可再申請依親居留。

梁文傑在陸委會例行記者會說，針對劉女宣揚武力統一台灣的部分，在我們看來，這不是言論自由的保障範圍。聯合國政治與人權公約第20條規定，鼓吹戰爭是禁止的，該公約在台灣是承認為國內法，所以任何人在台灣，特別是鼓吹用戰爭攻打台灣，「我們是絕對不允許，所以這不是言論自由的保障範圍」。

梁文傑指出，政府其實對這些言論是很限縮的，就是有很多人怪陸委會說，為什麼很多人講了很多東西，為什麼陸委會不管等等，但很多部分其實是屬於台灣法律言論自由的保障範圍，但是只要涉及宣揚武力統一台灣，這個就是不允許。

關於有無其他中配鼓吹武統？陸委會鼓不鼓勵民眾檢舉？似乎有一些中配網紅害怕被政府追查，開始下架促統影片。梁文傑回應，相關機關收到很多檢舉案件，應該都在審理當中。陸委會和移民署的email信箱、電話都掛在那邊，我們不會拿下來，大家要檢舉還是從這兩個管道。

梁文傑說，其他中配是不是有把一些影片刪除或怎樣，確實有看到一些令人矚目個案，她把不管是抖音、YouTube也好，把過去影片刪除掉。從某個角度來看，如果政府有所作為的話，大家會比較知道界線在哪裡。

針對中配宣揚武統是否新型態滲透手法？梁文傑認為，不會都說這些來台的中國配偶可能有明確受到對岸指示，有的人可能只是為了流量。

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