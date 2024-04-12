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未參加「區段徵收」公設用地竟成住宅區 桃園住戶跳腳

中壢「至善美墅」未參加區段徵收，社區公設用地卻被劃為住宅區。（記者謝武雄攝）

中壢「至善美墅」未參加區段徵收，社區公設用地卻被劃為住宅區。（記者謝武雄攝）

2024/04/12 20:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員彭俊豪今質詢指出，「至善美墅」社區申請保留未參加區段徵收，社區法定空地雖登記在建商名下，但住戶有永久使用權，建商竟以該土地參加徵收配地，由於社區所有公設、管線都放在法定空地，讓社區跳腳。

桃園市中壢運動公園區段徵收開發案已完成土地分配，工程正加緊趕工中，卻有社區公設用地爆發爭議；地政局長蔡金鐘表示，土地若登記在地主名下，地主是可以參加區段徵收，但土地原有他項權利，都應該予以塗銷，若住戶有永久使用權，地主未塗銷是不能參加區段徵收，會檢討過程是否有疏失。

市議員彭俊豪表示，「至善美墅」是透天住戶共有卅四戶，由於緊鄰中壢運動公園區段徵收開發案，當初住戶決議保留社區，不參加區段徵收工程，只是當初建商蓋房子的時候，所有包含水電、天然氣、電信等管線都設在法定空地，而法定空地登記在建商名下，但住戶擁有永久使用權。

未料建商在未知會住戶情況下參加區段徵收，如今社區的法定空地已經劃設成住宅區，似乎沒有轉圜機會，而住戶擁有土地永久使用權，難道參與區徵不需要問住戶的意見嗎？

彭俊豪表示，以往法定空地並未要求以持分方式登記給住戶，往往會登記給建商，甚至建商也只是取得原地主的使用權同意書，申請建、使照後，法定空地還是原地主所有，類似的問題以後還是會發生，希望地政局建立標準作業流程。

另外議員李宗豪、陳雅倫也提到自己選區也有類似問題，市府無論是辦理區段徵收、重劃也應該建立標準作業流程。

地政局長蔡金鐘指出，參加區段徵收土地，如果有地上權設定必須先塗銷，會了解狀況後尋求補救之道。市府建築管理處長莊敬權則表示，以往的確有法定空地登記在建商或第三者名下，全體住戶則有使用權，但桃園升格後對於法定空地都要求持分登記給所有住戶，因此，不可能有類似「至善美墅」情形發生。

中壢「至善美墅」未參加區段徵收，社區公設用地卻被劃為住宅區。（記者謝武雄攝）

中壢「至善美墅」未參加區段徵收，社區公設用地卻被劃為住宅區。（記者謝武雄攝）

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