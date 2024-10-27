iPhone16帶動成長？台灣5G用戶數破960萬

iPhone16系列帶起換機意願，各界關注是否帶動5G用戶增加。（資料照）

2024/10/27 13:16

〔記者林志怡／台北報導〕iPhone16系列帶動5G開台以來最大換機潮，是否能加速國內5G用戶成長也引起關注。國家通訊傳播委員會（NCC）於10月25日公布最新行動寬頻服務用戶數統計，截至今年9月，國內5G用戶數約967.8萬，較今年8月成長1.79%，且行動寬頻服務用戶的5G市占率提高至32.60%。

iPhone16系列在9月13日開放預購、20日開賣，各電信業者開賣之際認為，iPhone16導入AI功能、引起使用者熱烈興趣，許多綁約購機客戶的合約也即將到期，從iPhone12到iPhone15都有不同程度的換機，看好隨之而來的換機潮。

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據NCC公布的最新數據，截至今年9月，國內5G總用戶數達967萬7925，較8月成長1.79%，行動寬頻服務市場市占率則達32.60%、比8月的31.94%小幅增加。

就各業者的5G用戶數情況來看，三大電信業者仍以中華電信居首、達375萬3314、較8月成長2.00%，遠傳計有290萬1921、較8月成長1.48%，台灣大哥大302萬2690、較8月成長1.83%，且從5G用戶數較前一月的成長比例來看，遠傳、台灣大哥大都創下了今年新高。

此外，中華電信、遠傳、台灣大哥大5G行動寬頻市占率分別為38.78%、29.98%、31.23%；行動寬頻服務市場市占率方面，分別為37.79%、30.53%、31.68%。

針對4G方面，今年9月國內4G總用戶數為2001萬1847、較8月下滑2.23%，用戶數減少24萬8764，行動寬頻服務市場市占率約67.40%，比8月的68.06%下降0.66%。

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