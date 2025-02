竹市24名外交小尖兵至美國姊妹市庫柏蒂諾市國際交流

竹市外交小尖兵至美國姊妹市庫柏蒂諾市國際交流。(市府提供)

2024/10/27 13:06

〔記者蔡彰盛/新竹報導〕「We will see you soon!」美國姊妹市庫柏蒂諾市(Cupertino)師生於今年4月來新竹市進行為期8天的深度體驗學習之旅的最後一天,他們與接待家庭及學校互許交流的承諾。在新竹市政府參議林正光的帶領下,竹市24名中學生於10月26日至11月5日前往庫市展開為期10天的文化交換學習之旅。

市府表示,竹市自2004年起與庫柏蒂諾市開始學生交流活動,建立了深厚的友誼與合作關係,今年恰逢第20週年,這樣的學生交流活動,不僅展示了兩市之間的互相學習,還彰顯了持續穩定的良好關係,意義非凡。市府每年4月接待來自姊妹市的學生,並在10月底選送代表前往庫市進行接待家庭及學校的交流學習,這不僅有助於維持良好的情誼,還幫助學生更深入地了解不同的文化、拓展國際視野。

教育處長林立生期望兩市的師生未來能持續進行多元互動與聯繫,例如透過竹市與庫市在STEAM課程上的合作,或利用元宇宙、大數據和機器人等領域進行相互學習。竹市24名中學生將在美國庫柏蒂諾市姊妹市交流協會的安排下,由當地24個接待家庭接待,並隨著接待生到美國中學上學,學習美式校園文化。此外也將拜訪當地著名企業Google及Intel,並參訪加州名校史丹佛大學及De Anza學院,走出國界,「讓新竹的孩子,做世界的孩子!」。

