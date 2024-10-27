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    竹市24名外交小尖兵至美國姊妹市庫柏蒂諾市國際交流

    竹市外交小尖兵至美國姊妹市庫柏蒂諾市國際交流。（市府提供）

    竹市外交小尖兵至美國姊妹市庫柏蒂諾市國際交流。（市府提供）

    2024/10/27 13:06

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「We will see you soon！」美國姊妹市庫柏蒂諾市（Cupertino）師生於今年4月來新竹市進行為期8天的深度體驗學習之旅的最後一天，他們與接待家庭及學校互許交流的承諾。在新竹市政府參議林正光的帶領下，竹市24名中學生於10月26日至11月5日前往庫市展開為期10天的文化交換學習之旅。

    市府表示，竹市自2004年起與庫柏蒂諾市開始學生交流活動，建立了深厚的友誼與合作關係，今年恰逢第20週年，這樣的學生交流活動，不僅展示了兩市之間的互相學習，還彰顯了持續穩定的良好關係，意義非凡。市府每年4月接待來自姊妹市的學生，並在10月底選送代表前往庫市進行接待家庭及學校的交流學習，這不僅有助於維持良好的情誼，還幫助學生更深入地了解不同的文化、拓展國際視野。

    教育處長林立生期望兩市的師生未來能持續進行多元互動與聯繫，例如透過竹市與庫市在STEAM課程上的合作，或利用元宇宙、大數據和機器人等領域進行相互學習。竹市24名中學生將在美國庫柏蒂諾市姊妹市交流協會的安排下，由當地24個接待家庭接待，並隨著接待生到美國中學上學，學習美式校園文化。此外也將拜訪當地著名企業Google及Intel，並參訪加州名校史丹佛大學及De Anza學院，走出國界，「讓新竹的孩子，做世界的孩子！」。

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