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    環境部長彭啓明造訪台東 體驗並多元資源回收特色

    環境部長彭啟明穿上排灣族傳統服裝，體驗原住民式資源回收宣導。（記者黃明堂攝）

    環境部長彭啟明穿上排灣族傳統服裝，體驗原住民式資源回收宣導。（記者黃明堂攝）

    2024/10/27 13:28

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣各鄉鎮以多元特色推廣資源回收，環境部彭啓明部長今天視察偏鄉資源回收及源頭減量場域，從達仁鄉拉里巴幸福資源回收站開始，到金崙曙光隧道參加南方草草節活動，體驗環保與原民文化美學交融的饗宴，再到台灣史前文化博物館前透過「行動式智慧型回收車」回收廢乾電池兌換台東金幣，與民眾一起進行不一樣的資源回收活動。

    彭啟明除體驗在地特色資源回收活動外，更傾聽部落及公所建議，關切清潔隊的資源回收場域優化需求，力求讓清潔隊員執行資源回收作業時能有個安全、舒適的作業空間，鼓勵鄉親一起攜手做環保，讓垃圾越來越少。

    縣環保局指出，台東推廣多元化的資源回收特色，達仁鄉清潔隊每月辦理資收兌換活動，部落族人將家中的回收物帶到幸福資收站回收兌換生活用品，清潔隊也派專人引導族人如何正確分類，養成回收物分類習慣，促進偏鄉地區資源回收作業發展。

    南方草草節則是由「南迴永續旅行聯盟」創辦，聯盟由南迴鄉鎮地方創生夥伴共同組成，自主倡導不造成資源浪費、不製造配送帶來更多的排碳，不使用一次性塑膠用品，實踐環境永續旅遊，「行動式智慧型回收車」TCAR則提供多元化的資源回收管道，透過TTPUSH台東金幣的方式讓民眾有感回收，促進落實全縣資源回收觀念。

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