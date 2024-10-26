澎湖龍門黃金海岸線淨灘 清出逾8000公斤海廢

湖西鄉公所發動秋季淨灘活動，清除大量海廢。（圖由湖西鄉公所提供）

2024/10/26 15:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉黃金海岸線，一路由隘門、林投延伸至尖山、龍門，但每年東北季風起，大批海洋廢棄物，隨洋流漂至面北沙灘，導致美麗沙灘因而蒙塵。

湖西鄉公所今（26）日舉行秋季淨灘活動，活動地點選在龍門土地公海岸，清除日益嚴重的海廢問題。

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此次淨灘活動獲得了各界的廣泛支持，參與單位包括澎湖縣政府環境保護局、（陸軍防衛指揮部）、台灣電力公司、台灣中油公司、湖西國民中學、龍門社區發展協會、澎湖縣救國團團委會等，共計約500多人參與。大家一早齊聚龍門海岸，全面清理海灘上的垃圾。

淨灘活動過程中，參與者不僅積極動手清理垃圾，還共同推廣減少一次性塑膠製品使用的觀念，並強調資源回收與垃圾減量的實踐。活動結束時，共清運了漂流木6000公斤、垃圾1200斤、寶特瓶400公斤、保麗龍120公斤、廢鐵鋁100公斤、漁網500公斤、浮球50公斤，總量超過8000公斤。

湖西鄉長陳振中表示，這次淨灘活動的成功，離不開社會各界的支持與鄉親的熱情參與。透過這樣的活動，不僅改善了海岸的環境，還喚起了大家對垃圾處理和環境保護的重視。未來，湖西鄉公所將繼續推動類似的活動，鼓勵更多人參與，共同維護我們的家園。公所期望藉由這次秋季淨灘活動，讓更多民眾意識到愛護環境的重要性，並以實際行動參與到保護自然的行列中來，為家鄉的美麗做出貢獻。

海廢隨洋流漂流抵澎，成為嚴重環境問題。（圖由湖西鄉公所提供）

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