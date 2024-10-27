桃市原鄉復興設市立醫院喊卡 改另覓地設置聯合門診中心

因提供設置原鄉醫院的計畫喊卡，桃園市復興區公所大樓暫時不搬了。（記者李容萍攝）

2024/10/27 21:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區是13個行政區唯一山地原住民區，人口約1萬3000人，因為沒有中大型醫院，醫療量能、品質都不理想，市府原研議以現有復興區公所大樓及周邊土地，設置全市第1座市立醫院，不過，此案經市府和專業顧問公司等評估，考量現有公所大樓並非以醫院格局規劃，若要設置醫院整個大樓必須拆除重建，而公所大樓搬遷又得尋址新建大樓，等於得花兩大筆經費，且當地每逢角板山觀光旺季車流爆增、容易塞車，市府決定不予執行。

市府衛生局去年啟動在復興區設置全市第1座市立醫院，規劃99床急性病房，提供門診、簡易急診服務及長照、洗腎、復健中心等，並編列500萬元經費委外辦理可行性評估；衛生局長賈蔚今（27）日證實，此案已被市府決議否決，另朝在前山以原鄉較欠缺的醫療科別，包括胃鏡、腸鏡、超音波等規劃聯合門診中心取代，因為在復興區的人口數要支撐一家醫院營運並不容易。

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復興區長蘇佐璽也說，他認同市府在復興區設市立醫院一案需從長計議，畢竟光是現有公所電梯就不適合醫院推送病床的規格，且市立醫院設在角板山最熱鬧的商圈，一旦遇到梅花季、櫻花季等活動，萬一塞在車陣中，對急診患者病情不利；至於介壽國中校地因過去存在地層滑動風險，要在校地上蓋公所大樓或其他長照中心並不適宜，先規劃闢建停車場，才改善角板山停車位嚴重不足的燃眉之急。

另外，由衛生局協助在在羅浮里多功能辦公廳1樓設置的洗腎中心，原訂今年9月揭牌啟用，賈蔚提到，該辦公廳原配電設計不符合洗腎中心規模，正重新設計，衛生局預計今年底完成，明年初啟用和提供服務，可望減少鄉親上下山就醫洗腎的寶貴時間。

桃園市介壽國中校地原本轉型作為「復興區行政園區」，隨著公所大樓提供設置原鄉醫院的計畫喊卡，校地另朝停車場等計畫規劃。（記者李容萍攝）

設置在桃園市復興區羅浮里多功能辦公廳1樓的洗腎中心，延至明年初啟用。（記者李容萍攝）

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