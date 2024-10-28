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輕颱康芮逼近 最快明天發海警／週四距台最近 強度可達中颱上限 不排除發陸警

一週天氣預報

一週天氣預報

2024/10/28 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風康芮逐步接近台灣，最快明天發布海上颱風警報，之後也不排除發布陸上颱風警報，且因颱風接近期間同時有東北季風影響，北部、東北部地區需嚴防局部大雨或豪雨。

北部、東北部嚴防豪雨

中央氣象署預報員張承傳指出，康芮颱風昨天晚上八時位於鵝鑾鼻東南東方一一六○公里處海面，雖維持輕度颱風，但仍有持續增強趨勢，目前預估康芮自今起開始往西北方向北上、週三接近巴士海峽與台灣東南部海面，週四距離台灣最近，此時強度可達中度颱風上限，影響也最明顯。

路徑可能西修 甚至登陸

此外，張承傳指出，康芮後續路徑將持續受到太平洋高壓東退幅度影響，目前預報「不會登陸」，但太平洋高壓東退程度若不如預期，路徑有機會西修，使颱風中心更靠近、甚至登陸台灣，持續觀察動態。

張承傳提到，隨著康芮颱風靠近，中央氣象署不排除發布海上、陸上颱風警報，但警報發布時間仍視颱風移動速度而定，若移動速度較快，週二就有可能發布海上颱風警報，實際警報發布時間點，今天會比較明朗。

另一方面，張承傳提醒，本週受到東北季風影響，加上康芮颱風外圍環流影響，北部、東北部迎風面區域帶來明顯雨勢，尤其大台北地區、基隆北海岸、宜蘭地區等有局部大雨或豪雨發生機率，東部降雨範圍則會較前幾日更廣，中南部平地也有機會出現零星降雨。

氣溫方面，張承傳指出，受東北季風影響，北台灣週一至週三整日氣溫介於廿二至廿四度，其他地區高溫可達廿七至卅度；週四、週五北台灣氣溫稍有回升，高溫約廿五至廿六度，中南部地區則因雲多，高溫略下降至廿六至廿七度。

一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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