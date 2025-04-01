大鬧中南部宮廟「雞頭怪男」 丟汽油彈縱火萬華龍山寺側門

呂男拿自製汽油彈在龍山寺側門丟擲縱火。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/01 12:29

〔記者王冠仁／台北報導〕「雞頭怪男」37歲呂姓男子過去幾年間，曾在中南部數十家宮廟的天公爐中，趁廟方人員不注意，偷偷在爐內埋入生雞頭，行徑怪異令人不解，屢屢登上新聞版面。沒想到，他近日又跑到台北市知名廟宇龍山寺，以米酒瓶自製汽油彈，在凌晨時刻於龍山寺側門丟擲；幸虧有路過民眾見狀撲滅並報警，警方在他犯案後2小時火速逮到人。

北市警萬華分局今天宣布偵破這起縱火案，呂男在日前凌晨4時許，拿著疑似裝有汽油的米酒瓶，在瓶口塞入棉布後，跑到龍山寺的側門點火丟擲。不過，他疑似丟擲力道太小，米酒瓶沒有碎裂，但現場仍有小規模的火勢。

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幸虧當時附近有其他民眾路過見狀撲滅火勢並報警，警方調閱監視器畫面，確認是人為縱火後，立刻追查縱火者的行蹤。警方在案發後2小時，循線在艋舺公園附近逮到呂男；據悉，呂男否認犯案，還推說自己沒有縱火，但警方掌握相關事證，最終仍將他依公共危險、違反文化資產保存法等罪嫌送辦。

警方指出，呂男在2022年底開始，先後多次在中南部多處知名廟宇，趁廟方人員不注意時，將生雞頭、生雞肉埋入天公爐中，他多次被警方逮到，當時聲稱此舉是為了「還願」，其行徑怪異，令人不解。

警方在案發後2小時於艋舺公園逮到呂男（中）。（記者王冠仁翻攝）

呂男自製的汽油彈。（記者王冠仁翻攝）

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