4/4 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落嘉義

4月4日開獎的第114000041期大樂透頭獎摃龜；第114000084期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/04/04 22:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月4日開獎的第114000041期大樂透頭獎摃龜；第114000084期今彩539頭獎開出1注，由嘉義市東區中山里和平路218之1號一樓「金鴻億彩券行」開出。

第114000041期大樂透中獎號碼「07、20、29、40、43、47，特別號：28」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得335萬6420元；參獎共26注中獎，每注可得7萬5087元；肆獎共69注中獎，每注可得1萬8188元；伍獎共1557注中獎，每注可得2000元；陸獎共2098注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2157注中獎，每注可得400元；普獎2萬8287注中獎，每注可得400元。

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第114000041期49樂合彩中獎號碼為「07、20、29、40、43、47」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共93注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2821注中獎，每注可得1250元。

第114000084期今彩539中獎號碼為「03、06、07、36、38」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共239注中獎，每注可得2萬元；參獎共7241注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬808注中獎，每注可得50元。

第114000084期39樂合彩中獎號碼為「03、06、07、36、38」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共324注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4166注中獎，每注可得1125元。

第114000084期3星彩中獎號碼為「872」。壹獎共58注中獎，每注可得5000元。

第114000084期4星彩中獎號碼為「4164」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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