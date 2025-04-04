肉食、素食恐龍相遇竟相安無事 1.67億年前足跡揭露原因

研究團隊根據足跡描繪出侏儸紀中期，斯凱島上肉食恐龍（右）和素食恐龍（左）和諧共享水源的景象。（路透）

2025/04/04 20:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕蘇格蘭北部外海的斯凱島（Isle of Skye），在大約1億6700萬年前，曾是恐龍常出沒的地方，一份2日發表的研究報告指出，島上發現的100多個恐龍足跡，透露出一幅難得的史前和諧景象：凶猛的肉食恐龍，和溫和的素食恐龍，曾經在此和平共處，共享同一片水源地。

《華盛頓郵報》、《路透》報導，這份2日在《公共科學圖書館：綜合（PLOS One）》期刊發表的研究報告主要作者、愛丁堡大學古生物學研究生布雷克斯利（Tone Blakesley）指出，儘管行動緩慢的植食性恐龍，很有可能是體型較小、但有著尖牙的肉食恐龍的獵物，但是這些在斯凱島「查理王子角（Prince Charles Point）」的恐龍足跡，呈現出牠們和諧共享同一片淡水潟湖水源。

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他說，「這很像是一段平靜的恐龍聚集場景剪影」，這處淡水潟湖「就像是侏羅紀中期的服務站」，恐龍可能是為了水而來，或者是在植被區域間移動，把這當做短暫停留的地方，而且「當時的植食恐龍，並未受到掠食者的立即威脅」。

這些足跡最早在2019年由一對當地夫婦意外發現，當時唸大一的布雷克斯利前往調查，在砂岩中發現一個非常清晰的三趾足跡。接下來幾年，他和愛丁堡大學的研究團隊，在同一區域發現更多恐龍腳印，估計總共有150到200個。

研究團隊分析其中131個足跡，確定其中三趾足跡是由肉食性的獸腳亞目恐龍所留下，很可能是「斑龍（Megalosaurus）」，其身長約6公尺，以雙足行走，有著滿口鋸齒狀、又大的牙齒；其他較圓形足印，則可能是來自植食性蜥腳亞目恐龍，這類恐龍以長頸為特徵，如「鯨龍（Cetiosaurus）」。

這些腳印是由總計約24隻恐龍所留下，其中獸腳亞目的腳印長約45公分，蜥腳亞目的約50公分，研究人員據此估算出恐龍臀部高度和步幅，獸腳亞目恐龍體型約如一部吉普車，移動速度與人類慢跑相當，約時速8公里；大型蜥腳亞目恐龍可能有2到3頭大象高，移動速度約為人類走路速度的一半，每小時2.4公里。

布雷克斯利說，這些腳印「這就像是閱讀書中的一頁，告訴我們許多有關一群在史前潟湖沿岸的恐龍生活情況」。這些恐龍生活在一個廣闊河口的中心地帶，周圍有針葉樹、蕨類植物和銀杏林環繞，當時的氣候溫暖潮濕，而非如今日蘇格蘭代表性氣候吹著寒風、下著雨，那時的斯凱島地勢也更平坦，數個淡水潟湖散布其間。

未參與這份研究的英國布里斯托大學脊椎古生物學教授班頓（Mike Benton）表示，目前對侏儸紀中期，生活在世界各地的恐龍和其他陸地動物，所知甚少，這些足跡，每一個腳印都呈現出一隻恐龍在數億年前的舉動，為一窺該時期的恐龍生活，提供重要線索。

蘇格蘭斯凱島的「查理王子角」發現的史前肉食恐龍三趾足印。（路透）

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