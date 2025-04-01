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    北台灣今高溫僅15度 北北基桃大雨特報！

    今日受到華南雲雨區東移、大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部整天濕冷。（資料照）

    今日受到華南雲雨區東移、大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部整天濕冷。（資料照）

    2025/04/01 07:14

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（1）日受到華南雲雨區東移、大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部整天濕冷，氣象署針對基隆市、新北市、台北市、桃園市發布大雨特報。

    氣溫方面，今日中部以北及東北部低溫約12至14度，南部及花東低溫約16至18度，其中金、馬有局部地區可能出現10度左右或以下低溫，請民眾注意保暖。白天北部及東北部預測高溫約15、16度，中部及花蓮約20、21度，南部及臺東高溫可達23至27度。離島部分，澎湖全天17至20度，金門11至18度，馬祖9至16度

    今日各地水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區及金、馬有局部短暫雨，清晨至上午中部地區亦有局部短暫雨，但雨勢有愈晚愈緩和的趨勢，其他地區及澎湖則為多雲。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週三（2日）白天大陸冷氣團稍微減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部12至20度，中部14至23度，南部16至27度，花蓮16至21度，臺東18至22度。基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    週四（3日）受東北季風影響，各地早晚天氣仍涼，北部及東北部13至26度，中部15至27度，南部17至29度，花蓮16至23度，臺東17至24度。週五（4日）東北季風減弱，轉偏東風，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    週六至下週一（5日至7日）水氣增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。北部及東北部16至27度，中部17至29度，南部19至30度，花蓮17至24度，臺東19至25度。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    14 ~ 15 14 ~ 19 17 ~ 26 17 ~ 20

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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