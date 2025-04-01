罷傅崐萁被挖有前科！胡仁順曝人生歷程：別想威脅我

花蓮縣議員胡仁順。（資料照）

2025/04/01 06:17

首次上稿 00:18

更新時間 06:17

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕積極支持罷免花蓮立委、國民黨立院黨團總召傅崐萁的花蓮縣議員胡仁順，最近在網上被翻出黑歷史。對此，胡仁順週一（3/31）在社群分享他的人生歷程，表示不避諱談及自己有過前科，他將自己故事講出來，除奉勸大家不要誤入歧途，也是強調不管如何他都可以站出來「罷免傅崐萁」，不會因為黑歷史被挺傅勢力拿來當作箭靶而退縮。

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胡仁順週一晚間在臉書發文：「最近網軍突然冒出來，把我的過去當成是新鮮事拿出來講。其實我從來也不曾隱瞞或否認有前科，但網軍顯然是有點了解但又不太了解。既然這樣，今晚我就來講一下我的人生路，也讓許多新朋友知道我是一個曾經做錯事的人。如果有機會，更希望有朋友因此知道『歹路毋倘行』，人生無法重來，一失足，永遠要背負一個沈重的包袱。」

胡仁順表示：「我在民國72年出生，排行老三，有兩個哥哥、一個妹妹。爸爸有酒癮，身體狀況一直很差，在我11歲時就過世了。媽媽是做工的人，在大理石工廠賺辛苦錢，長期抓握到手指都扭曲，但實在賺不了多少錢。我家就是低收入戶，日子過得很辛苦。曾有人提到我的二哥，他確實從小學就非常叛逆，一路從少年輔育院到少年監獄、花蓮監獄、泰源監獄等，在牢裡的時間比在外面還長。我不曾為他開脫，做錯事就是受罰。」

「從小，我就是所謂『社會底層』的人。我無法選擇人生的起點，一路走來，也只能用『不容易』來形容。我唸明廉國小、自強國中，因為實在太窮，高中唸花商夜間部，白天得工作賺錢。說到賺錢，我還真做過不少工作。從很小的時候，假日就在中華市場幫外婆賣豬血，外婆會給我珍貴的幾十塊。國小寒暑假，就在舅舅的鋁門窗工廠打工幫忙。國中在工地做過粗工雜工、還有少爺。高中唸夜校，白天在三媽臭臭鍋、拉麵店、麵包店、飯店做過廚房助手，也送過雞蛋、做過流動夜市攤販。當兵完，我就創業做烤肉攤、人力公司、防水工程。這些經驗讓我在議員工作時很受用，要幫忙看工程問題、看防水施工……我都能看得出來。」

「直到29歲那一年，因為覺得自己真的很想『幫助人』，所以到了堂舅莊枝財議員服務處當助理，一路跟著學習，直到選上兩屆花蓮市代表，進而到現在的花蓮縣議員。因為很小就『出社會』，當時根本做不了什麼正經工作，都是些打零工的，認識的人年紀也大我很多，三教九流都有，因此我對社會情事是比較了解一些。很多人說我年紀不大，怎麼講話很老氣？我只能說，真的沒辦法，這就是我人生的一部分。」

接著胡仁順開始講起自己的前科，「查下去會發現有三條。第一，民國100年時，一位廖先生在3年前拿到一個朋友寄存的盒子，3年後首次打開，發現是一把槍與五發子彈。事發當天，他把槍放在車上，前往KTV唱歌，我也在同一場合，但不知道他有槍。後來廖先生與其他人打架鬥毆，被打得很慘，就跑去車上拿槍，並對空鳴槍，警察也循聲而至。情急之下，他把槍丟給我，叫我拿去丟，我當時也是急了，就拿到附近隨便丟，但也馬上被警察發現並被逮捕。」

「後來的筆錄與審判過程我坦承不諱，最終被判『湮滅刑事證據罪』，『處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑三年，並於判決主文確定後陸月內，向公庫支付新臺幣伍萬元』。我真的很感謝當時的陳世博審判長、劉柏駿法官、康敏郎法官，因為我始終誠實面對，因此願意給我一個機會。如果我現在有那麼一點點好，都要感謝3位法官讓我能改過自新。」

「第二個案子，同樣是民國100年，為了賺1500元，幫其他人開通手機門號，但因他是高利貸業者，我因此被判『幫助犯重利罪』，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。第三案，因為我只是證人，而且恰好跟（戰天下負責人）劉有成有關，為避免模糊焦點，就先不提。」

胡仁順繼續說道：「自從進了莊議員服務處，我努力認真工作、學習各種選民服務，也唸了東華大學公共行政專班，從各種層面彌補自己的不足。我也發奮讓孩子過正常的生活，只希望他們都能好好念書，不要走上我曾經的道路。這段人生，我最感謝的是我的太太，她從各種層面幫助我，陪著我走過做攤販、拼選舉的日子，也把孩子們照顧得很好，她真的很辛苦，謝謝妳。對於我的孩子們，我真的很抱歉，爸爸可能會為你們帶來困擾了……也謝謝你們那麼好，有你們，我很驕傲。」

「再來，要說前科，我從來不曾否認或隱瞞，這是我的一部分。但最近網軍以此攻擊我，我要說的是，首先，關於選罷法與民進黨的排黑條款，經詢問律師，我的案件皆非適用範圍。我可以選，壞人不要想以此威脅我；第二，對於犯案，我一直都是坦承不諱，不怕你們掀出來，倒是背很多重大案件、坑殺股民的傅崐萁、用榮亮公司去通匪的徐榛蔚、上班時幫傅崐萁脅迫業者賤賣土地還幫忙領錢的顏新章，你們確定這樣做有什麼意義嗎？」

最後胡仁順直言：「不管有沒有前科，我說的，都是本來就是事實，或是事後都被印證是事實。不管要不要選、能不能選，我都可以『罷免傅崐萁』。我會一直努力拼連署書，傅崐萁、徐榛蔚、顏新章，你們阻止不了我的。歹路毋倘行，阿順奉勸所有即將走上歧途的朋友，三思而後行，前科的代價太大了，這是一生都會背著的沈重包袱。各位鄉親們，若您的家人、朋友需要拉一把，或是任何機構有需要，阿順都願意當終身志工。我願意以我的人生路，為其他人減少一點人生波折。」

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