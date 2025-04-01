中配「小微」被帶到桃園機場 將搭乘14時10分班機飛廣州

中配「小微」遭移民署強制出境，預計搭乘今天下午14時10分華航班機飛往中國廣州。（記者朱沛雄攝）

2025/04/01 13:09

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發表武統言論遭強制出境 中配小微抵達桃機喊：我有錯嗎？

〔記者王冠仁／台北報導〕中配網紅「小微」趙嬋因長期在社群發布武統言論影片，被移民署廢止依親居留許可，且限期10天出境。昨日期限已至，她沒出境，移民署今天對她執行強制出境；新北市專勤隊在今天早上11時將她載往桃園機場，目前已抵達桃機，據悉，她將搭乘今天下午2時10分華航飛往中國廣州的班機離台。

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據了解，昨晚網紅八炯等人前往趙嬋位於新北市林口區的住處外守候，她疑似為了躲避人群，另尋他處居住。今天早上她自行前往移民署新北市專勤隊，移民署隨即召開強制出境審查會，決議將她強制出境，同時審查她的護照等旅行文件，確認沒有過期後，上午11時許將她載往桃園機場。

據悉，移民署官員原本安排小微搭乘下午4時許飛往上海的航班，但經溝通協調，最終改成下午2時10紛飛往廣州的班機。

移民署重申，對於任何公然鼓吹武統侵略、消滅我國主權的行為，將依法嚴正處置，不容姑息，移民署將堅決執法，以維護國家安全及社會安定。

中配小微因拍影片鼓吹武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，小微1日上午被帶往移民署新北市專勤隊，隨後送往桃園機場強制遣返。（台北市攝影記者聯誼會提供）

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