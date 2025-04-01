獨家》高虹安任命政務官又折損！ 文化局長王翔郁傳兒童遊藝節後請辭

涉貪停職的新竹市長高虹安去年任命的政務官又將折損1人了，文化局長王翔郁傳已遞辭呈，目前待批中。（記者洪美秀攝）

2025/04/01 13:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府一級主管政務官又有人要離職了！由涉貪停職超過8個月的市長高虹安任命，去年3月就任的文化局長王翔郁傳出將在本週四兒童遊藝節活動後遞辭呈準備走人。據了解王翔郁是因文化局近期接二連三出包（寄給民代的邀請函使用明新科大信封及將議員頭銜全變議長），王翔郁將自請處份請辭負責。王翔郁也是高虹安任命的政務官中第8個請辭的一級主管，王翔郁的請辭勢再引發市府內部人事動盪與不安。

高虹安2022年12月25日就任市長後，就頻傳人事動盪，從前行政處長謝泊泓帶小三回市府職務官舍過夜，上任21天就被閃辭外，包括教育處長童鳳嬌及陳木金也相繼請辭，此外前文化局長錢康明及前副市長蔡麗清也因高虹安男友李忠庭疑似干政及無法順高虹安之意處理棒球場而相繼被離職，而第二任行政處長吳皇昇也因與「市長室派」不合而請辭下來，另都發處長翁義芳也因包租社宅標案疏失及被檢舉收廠商禮物及開公務車回職務官舍而請辭。

請繼續往下閱讀...

而高虹安的市長室的親信募僚田政宏也因棒球場土壤檢測標案因洩密遭檢調約談以被告身份交保候訊，而高虹安也因涉貪遭判刑7年4個月已停職超過8個月，如今文化局長王翔郁上任才剛滿1年，又因局內業務接連出包自請處分請辭，都突顯高虹安與邱臣遠帶領的市府團隊人心浮動，且人事動盪頻繁。

對此，王翔郁不願證實也未否認，強調目前正努力辦好本週四起連4天的兒童遊藝節「飛翔樂園」活動，一切以活動結束後再談。但也透露局內同仁都很認真，但總要有人為業務疏失負責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法