康芮直撲！高壓已成路徑主導 鄭明典：颱風更往台灣而來

鄭明典指出，預報顯示高壓已成路徑的主導因子，颱風更往台灣方向而來。（圖擷自中央氣象署網站）

2024/10/28 09:41

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風持續西修，前氣象局（署）長鄭明典指出，預報顯示高壓已成路徑的主導因子，颱風更往台灣方向而來，各國路徑預報也紛紛調整直接登陸台灣，對台構成嚴重威脅。

前氣象局（署）長鄭明典今（28日）在臉書指出，康芮的預報變化，原先預估颱風將受北方槽線導引，所以路徑由台灣東側往北，但隨著一天一天過去，高壓預報越來越強，槽線導引作用也越來越弱；最新預報很明顯高壓已成路徑的主導因子，颱風更往台灣方向而來。

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新各國官方的預測路徑顯示，康芮已調整至登陸台灣；中央氣象署與日本氣象廳皆預測，在未受地形破壞前、達最強時，近中心平均風速每秒48公尺，為中度颱風上限，故其帶來的嚴重威脅、絕不可小覷。

明日、週三（29、30日）受東北季風影響，明日迎風面北部、東半部有局部短暫雨，週三康芮外圍水氣匯入，降雨時間拉長、雨量增多，背風面中南部為晴時多雲；氣溫逐日微降，北台濕涼。

週四、五（31、11月1日）康芮對台構成嚴重威脅，應及早作好防颱準備，各地風雨的大小則需視路徑的變化調整；週六、下週日（2、3日）康芮遠離，天氣好轉。

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