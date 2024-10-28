高雄機場再添新航線！虎航–富國島今首航 明年新航線曝光

立委許智傑（右2）今日搭乘虎航高雄–富國島首航班機，前往越南推動城市旅遊。（記者洪臣宏攝）

2024/10/28 08:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕越南富國島成了國人旅遊夯景點，台灣虎航新航線高雄–越南富國島今（28）日上午啟航，力推該航線的立委許智傑親自搭機體驗，前往越南推動城市旅遊，希望能有更多旅客到高雄旅遊。

根據高雄國際航空站統計，高雄機場近年來無論客貨運量均呈穩定成長，目前有23家航空公司飛航26個城市，航班每週雙向640班，已恢復至疫情前87%，客運量恢復至疫情前75%，預估今年全年客運量可達580萬人次以上。

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許智傑行前指出，諸多新航空及航線紛紛插旗高雄，十月起高雄的航線大爆發，高雄–富國島航線能成行，要感謝京城旅行社董事長沈本立及台灣虎航董事長陳漢銘看好高雄市場，未來政府會持續與產業界合作，推動觀光交流。

許智傑表示，新航線推動過程有相當多需要克服的關卡，包含延遲交機、地勤量能不足等，幸好有業者積極協助，才能推動成功這條國人期待許久的航線。富國島提供台灣入境免簽，台灣也成為越南外國旅客的前三名，許智傑說，未來我方也希望能推動越南、印尼等國來台試辦免簽，吸引更多東南亞旅客來台。

高雄十月起陸續開闢的10條航線，包含日本岡山、日本札幌、日本沖繩、南韓金浦、南韓釜山、泰國曼谷、泰國清邁、馬來西亞沙巴、越南富國島、馬祖南竿。許智傑透露，明年預計還有日本熊本、仙台等新航線或新航空加入。

許智傑表示，未來高雄機場施工轉型，加上亞太的航線、航點、航班越來越齊全，高雄機場將成為台灣第二大門戶，能分散到桃園機場爆滿的現況。

高雄機場將斥巨資改建，圖為新航廈模擬圖。（圖由民航局提供）

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