高雄機場連續漏水3天太漏氣 原來是有新的漏水點

高雄國際機場連續漏水3天，查出有新的漏水點。（記者洪臣宏攝）

2024/09/14 15:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄地區最近出現間歇性雨勢，高雄國際機場竟接連漏水3天，一名今（14）日出國的旅客說，站在出境大廳圍起的紅線外，也有「飄雨」的感覺。立委賴瑞隆說，因有新的漏水點，而防漏改善工程還要一年多才能完工，已要求交通部、民航局加強短期應急措施，否則對國際形象傷害很大。

高雄國際機場通道繼5月底擺放多個紙箱套塑膠袋接滴漏雨水，引起民眾有礙觀瞻討論，12日再度因雨勢漏水，且一連3天。旅客說，今天三樓出境大廳共7處，放13塊標牌，最明顯的地方在AB報到櫃台間的郵局旁，就算站在紅線外，也有「飄雨」的感覺。

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高雄國際航空站表示，為解決國際線航廈老舊衍生的排水、漏水問題，已編妥預算、完成細部設計，將在今年底前辦理招標，2026年完工。

賴瑞隆表示，交通部於5月間即編列6千萬元的全面防漏工程，但得要一年多才能完工，時間太久，當時就要求先展開短期應急措施，在漏水點處設置接水盤，以免傷了國際形象。

高雄國際航空站確實完成了6個接水盤裝設，沒想到這次出現新的漏水點，航站表示，將全面盤點並迅速加裝接水盤。

賴瑞隆說，疫後解封促使旅遊經濟大爆發，南部民眾出國需求暴增，未來國際旅客也會增加，機場漏水畫面一再被拍下傳播，非常負面。

根據民航局資料，高雄機場今年夏季國際及兩岸定期客運航班飛航26處境外航點，每週飛航307班，分別恢復至疫情前2019年航點數37處的70%，每週368班次數的83%；而規劃新闢及復飛航線已將於10月起陸續開航。

高雄機場出境大廳漏水，設置警示牌提醒旅客。（記者洪臣宏攝）

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