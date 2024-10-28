建醮限定！豐原廟東商圈飛龍騰空 拍照打卡新亮點

豐原廟東商圈燈籠高掛，更添繽紛。（記者張軒哲攝）

2024/10/28 10:02

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區慈濟宮11月24日至30日將舉辦20年一度的百年大醮，近日慈濟宮完成點燈儀式，家戶配合建醮張燈結綵，廟東復興路商圈也高掛飛龍與各式燈籠，入夜霓虹燈亮，繽紛炫目，吸引民眾打卡。

除了在慈濟宮設立聖母壇外，並將設立中區玉皇壇，東區三官壇、南區天師壇、西區觀音壇及北區北極壇，醮壇規模更勝以往盛況。今年適逢龍年，廟方與廟東商圈配合，在中正路與信義街口騰空高掛飛龍，信義街也高掛彩繪燈籠，入夜燈亮，廟東商圈更顯繽紛燦爛。石岡區民眾林巧萍說，昨夜專程跟親友開車到豐原逛街拍照，一下車就見到飛龍騰空，相當吸睛。

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慈濟宮主委陳誌鋒表示，慈濟宮的建醮時間大多在廟宇整修後舉行，主要目的是祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收、六畜昌盛、四時無災、八節有慶，並慰祭護國英靈超渡孤魂，根據宮誌記載，民國24年已有舉辦三獻醮活動，民國54年於整修廟體之後舉行祈安三獻醮，民國73年舉行慶成祈安三獻醮，民國93年舉辦三獻醮，時隔20年，將於年底舉行百年大醮，將以更高規格的五朝清醮大典祈安祝禱，豐原地區家家戶戶虔誠遵循科儀，圓事求成。

豐原廟東商圈飛龍騰空，吸引民眾拍照。（記者張軒哲攝）

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