為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    哄騙2女兒拍照下碧潭溺斃 中配狠母起訴

    警方將簡女移送地檢署，檢方訊後將她聲押獲准。（資料照）

    警方將簡女移送地檢署，檢方訊後將她聲押獲准。（資料照）

    2024/10/28 10:31

    〔記者王定傳／台北報導〕去年從中國嫁來台灣的簡姓女子，今年7月初帶著10歲及8歲女兒，前往新北市碧潭渡船頭，哄騙2女下水拍照後，簡女竟獨自游回岸上，2名小朋友不幸身亡，台北地檢署調查後依殺人等罪嫌起訴簡女，全案將適用國民法官法審理。

    據了解，34歲簡女原居住在中國湖南省，11年前結識前往中國的白男，2人相戀後，先產下大女兒，1年多後再產下2女兒，夫妻倆在中國長期居住，直到去年7月一家人才搬回台灣，與公婆及丈夫一家6口同住在新北中和南勢角一帶，迄今尚無台灣身分證。

    由於簡女嫁來台灣近一年都沒有工作，又常因生活習慣不同，為了家庭瑣事被公婆碎念，雙方因此多次發生口角，雖然她與從事保全工作的丈夫沒有太多爭執，但丈夫夾在中間也頗為難。

    簡女在今年7月2日早上8時許，帶著2名女兒從新北中和南勢角住家，攔了計程車前往新店碧潭風景區，連哄帶騙向2名女兒說要下水拍照，3人從渡船頭走下水後，簡女獨自游回岸上，但2名女兒就此失去蹤影，溺斃在水中。

    事發後，簡女精神恍惚一整天都在風景區徘徊，直到隔日下午4時許，簡女再次輕生未果，又自行游上岸，而後再徘徊至晚間9時許，才步行到碧潭派出所向警方報案，警消趕抵下水搜尋，在落水點撈起2名小朋友，但早已沒有生命跡象；檢方訊後向台北地院聲押禁見簡女，法官開庭後裁定羈押，但不禁見。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播