洗冷氣年撈5000萬超嚇人！「10產業」未來5年最賺錢

李又宗分享未來5年內，最賺錢的10大產業。示意圖。（資料照）

2024/10/28 06:50

首次上稿 10-27 23:48

更新時間 10-28 06:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕經濟不景氣，加上通貨膨脹，房價物價持續上漲，因此職涯發展、薪水酬勞，成為社會新鮮人找工作時，優先考量的幾個條件。導演兼作家的李又宗分享「10個產業」，將是台灣未來5年內最賺錢的工作。

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李又宗今在臉書分享，從自媒體代操的角度來看，有「10個產業」是目前最有發展的產業；畢竟會來找他們的客戶，都是市場上已穩定獲利的公司，只想透過自媒體的代操，來放大自身業務的產能。

首先是「跨國房地產」，李又宗解釋，台灣的建商已經有不少跨足海外，尤其是東南亞市場，「這塊的市場不但龐大，而且單價高，客戶出價也不會小氣」。第2個是「群眾募資產業」，即便群眾募資已不像以前氾濫，但是還是能在短時間內衝高業務量，確保穩定營收。

第3個產業是「二手機車」，李又宗表示，由於台灣機車族群龐大，因此二手機車的毛利高、轉單快，加上二手機車業不單只有買賣，舉凡改裝部品、維修保養、貸款，都會是二手機車業的獲利來源。第4個是「二手汽車」，受到台灣高稅率的影響，二手汽車與外匯車，一直都有很大的市場，同時台灣特殊的「超貸」文化，讓信用瑕疵跟小白，都可以透過某些方式來購車，所以30年來都不缺訂單。

第5個是「水電裝修裝潢業」，李又宗相當看好「土性」的行業，因為台灣大學普及化，基礎藍領工人大量減少，所以這塊早就是賣方市場，變成客戶需要「求工班」。

第6個產業則是「洗冷氣產業」，由於洗冷氣對技術性的要求不高，也不需要有證照。洗一台冷氣大約1800到3500不等，李又宗曾經有個客戶，公司只有10來名師傅，一年可以洗出4000到5000萬的營業額，非常嚇人。

第7個是「成人產業」，不只是成人片，線上寫真、實體活動、周邊商品、情趣用品等，都可以歸納進來，許多演員光靠寫真，都可以年收數百萬以上。第8個產業是「美業」，李又宗覺得，醫美、美髮美甲、精油芳療、韓式肖像照等，所有跟「美」掛勾的產業都會是不敗主力，畢竟社群平台的本質，就是創造衝突和焦慮。

第9個是「八大產業」，李又宗覺得，比起一般的行業，男模會館、酒店行業、招待所、當鋪等產業，都多了一種獨特的神秘感。最後的產業是「身心靈產業」，算命、卜卦、身心靈療程等，都會是未來一個大幅發展的產業。

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