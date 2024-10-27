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高雄三塊厝車站萬聖狂歡節 大小朋友變裝逛市集

市議員何權峰（左起）、立委李昆澤、副議長曾俊傑、立委邱議瑩、高雄市議長康裕成變裝出席三塊厝車站的萬聖狂歡節活動。（擷取自李昆澤臉書）

市議員何權峰（左起）、立委李昆澤、副議長曾俊傑、立委邱議瑩、高雄市議長康裕成變裝出席三塊厝車站的萬聖狂歡節活動。（擷取自李昆澤臉書）

2024/10/27 11:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市萬聖節活動不僅在凹子底森林公園，三塊厝車站昨天（26日）和今天舉辦萬聖狂歡節「鐵道妖怪の森」，有60攤特色市集、R34 GT-R VS 惡魔之Z經典車展，不少親子變裝遊逛市集，讓萬聖節的氛圍更為濃厚，今日活動將自下午3點半至晚上8點。

三塊厝車站萬聖節市集是由大高雄觀光商圈總會舉辨，以鐵道妖怪森林為主題，舉辦闖關遊戲、假鬼假怪扮裝大賽、電音派對等，現場有60家品牌市集，以及最睛的 R34 GT-R VS 惡魔之Z經典車展等活動。

昨晚立委李昆澤、邱議瑩、高雄市議長康裕成、副議長曾俊傑，以及市議員何權峰、黃香菽等都變裝成海盗、女巫、吸血鬼參加鬼怪與萌鬼遊行，其中，邱議瑩的怪盗基德裝扮更是還原度超高。也有不少民眾扮成鋼彈、海賊王角色、吸血鬼等現身，讓不少人直呼「好吃又好玩」！

小朋友扮吸血萌血玩市集。（記者許麗娟攝）

小朋友扮吸血萌血玩市集。（記者許麗娟攝）

頭盔還沒戴上的鋼彈變裝。（記者許麗娟攝）

頭盔還沒戴上的鋼彈變裝。（記者許麗娟攝）

小小孩的萌鬼裝扮相當可愛。（記者許麗娟攝）

小小孩的萌鬼裝扮相當可愛。（記者許麗娟攝）

三塊厝車站市集各式各樣的萬聖節變裝造型。（記者許麗娟攝）

三塊厝車站市集各式各樣的萬聖節變裝造型。（記者許麗娟攝）

高雄三塊厝車站萬聖狂歡節活動，不少民代變裝出席。（擷取自李昆澤臉書）

高雄三塊厝車站萬聖狂歡節活動，不少民代變裝出席。（擷取自李昆澤臉書）

到三塊厝車站逛萬聖節市集，還能欣賞各式經典車。（記者許麗娟攝）

到三塊厝車站逛萬聖節市集，還能欣賞各式經典車。（記者許麗娟攝）

市集結合經典車展，惡魔之Z讓不少人驚豔。（記者許麗娟攝）

市集結合經典車展，惡魔之Z讓不少人驚豔。（記者許麗娟攝）

惡魔之Z經典車外形超搶眼。（記者許麗娟攝）

惡魔之Z經典車外形超搶眼。（記者許麗娟攝）

市集還搬來烤乳豬。（記者許麗娟攝）

市集還搬來烤乳豬。（記者許麗娟攝）

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