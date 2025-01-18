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    首頁　>　政治

    草屯鎮長補選投票率衝破5成 民進黨蔡銘軒宣布敗選

    民進黨候選人蔡銘軒（中）感謝支持者一路相挺，尊重鎮民做的民主決定。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨候選人蔡銘軒（中）感謝支持者一路相挺，尊重鎮民做的民主決定。（記者陳鳳麗攝）

    2025/01/18 18:09

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選剛開完票，民進黨候選人蔡銘軒宣布敗選，他說，感謝那麼多的支持，以及競選團隊的幫忙，尊重鎮民所做出的民主決定，敗選是自己努力不夠，未來會更深耕基層，傾聽民意，為草屯這個可愛的家鄉努力打拚。

    草屯鎮長補選下午4點開票，蔡銘軒競選總部隨著報票、計票越來越多，現場氣氛也越來越低迷，而觀看開票的支持者臉上也顯露失落的神情。77個投開票所，蔡銘軒僅在自己的戶籍地，即新豐活動中心贏對手，另在北投里舊集會所與簡賜勝打成平手，其他投票所都是輸給簡賜勝。

    此次藍綠對決的氣氛下，投票率高達50.68%，突破以往的補選投票率，藍營的簡賜勝獲得2萬6505票，囊括6成以上選票，率先宣布當選，得票1萬4397票的蔡銘軒，在簡賜勝自行宣布當選後不久，也現身在總選總部計票區，一一向支持者感謝，而觀看開票的支持者不斷高喊「銘軒加油！」，有1名婦女還哭了起來，為蔡銘軒感到不捨，她認為這是財力不對等的不公平選舉。

    蔡銘軒在競選總部主委羅美玲、民進黨縣黨部主委陳玉鈴的陪同下發表感言，他說，這是他個人努力不夠，未來還是會繼續地方服務，深耕基層並傾聽民意，草屯是自己的家鄉，會繼續為家鄉打拚。

    蔡銘軒的支持者哭了，稱「這是財力不對等的不公平選舉」。（記者陳鳳麗攝）

    蔡銘軒的支持者哭了，稱「這是財力不對等的不公平選舉」。（記者陳鳳麗攝）

    蔡銘軒的支持者神情失落。（記者陳鳳麗攝）

    蔡銘軒的支持者神情失落。（記者陳鳳麗攝）

    支持者跟蔡銘軒握手時高喊「銘軒加油」。（記者陳鳳麗攝）

    支持者跟蔡銘軒握手時高喊「銘軒加油」。（記者陳鳳麗攝）

    蔡銘軒競選總部人員，將報回來的投票數填寫到大計票板。（記者陳鳳麗攝）

    蔡銘軒競選總部人員，將報回來的投票數填寫到大計票板。（記者陳鳳麗攝）

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