為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化救護車撞機車爆炸起火黑煙驚人 28歲女騎士噴飛10公尺慘死

    彰化縣員林市76快速道路下方與萬年路口，18日下發生救護車車禍意外，救護車撞到橋墩，瞬間起火燃燒。（黑豪家族提供）

    彰化縣員林市76快速道路下方與萬年路口，18日下發生救護車車禍意外，救護車撞到橋墩，瞬間起火燃燒。（黑豪家族提供）

    2025/01/18 17:20

    首次上稿：16:31
    更新時間：17:20

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市76快速道路下方與萬年路口今（18日）午發生嚴重車禍，一輛正執行任務的民間救護車與張姓女騎士發生碰撞，救護車失控撞上附近橋墩起火燃燒，女騎士則噴飛約10公尺遠，當場失去生命跡象，彰化消防隊救護車到場趕緊將張女跟救護車正、副駕駛送醫，最後張女急救不治，另外李姓副駕駛則胸椎骨折，傷勢嚴重，仍住院觀察。警方表示，詳細肇事原因仍待釐清。

    該起意外剛好被附近民眾拍下，只見救護車車頭卡進橋墩內，擋風玻璃破裂，車輛已經起火燃燒，還不斷發出爆炸聲，而張女騎乘的機車疑因強烈撞擊，車殼全部噴飛，車身零件四散幾乎全毀，現場一片狼藉。

    彰化消防隊表示，今日下午1點32分獲報，員集路二段386巷和萬年路一段交叉口發生民間救護車與機車車禍事故，且救護車已經起火燃燒，到場發現救護車駕駛與副駕駛已自行脫困，不過機車騎士倒臥路邊，無生命跡象，立即送醫急救。

    彰化消防隊表示，張女（28歲）到院前失去生命跡象，送醫急救仍傷重不治，救護車李姓副駕駛（29歲）胸椎骨折，無生命危險，另名救護車駕駛身體擦傷，意識清楚。兩人均無生命危險

    現場目擊者表示，救護車與機車在該路口相會，其中一方疑似搶紅燈而發生碰撞，女騎士被撞飛後10公尺倒地不醒，接著救護車起火，車上人員也趕緊跳車脫困，不久就燒成一團火球，相當驚人，幸好當時救護車尚未載有病患，否則後果不堪設想。

    警方表示，該路口設有紅綠燈，騎士是否因為搶快？或未禮讓救護車通行而釀成事故，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

    消防隊獲報到場，立即灑水滅火。（民眾提供）

    消防隊獲報到場，立即灑水滅火。（民眾提供）

    救護車與機車發生碰撞，撞到附近橋墩起火燃燒。（民眾提供）

    救護車與機車發生碰撞，撞到附近橋墩起火燃燒。（民眾提供）

    張女騎乘的機車因強烈撞擊，車殼全部噴飛，車身也幾乎全毀。（民眾提供）

    張女騎乘的機車因強烈撞擊，車殼全部噴飛，車身也幾乎全毀。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播