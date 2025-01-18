彰化救護車撞機車爆炸起火黑煙驚人 28歲女騎士噴飛10公尺慘死

彰化縣員林市76快速道路下方與萬年路口，18日下發生救護車車禍意外，救護車撞到橋墩，瞬間起火燃燒。（黑豪家族提供）

2025/01/18 17:20

首次上稿：16:31

更新時間：17:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市76快速道路下方與萬年路口今（18日）午發生嚴重車禍，一輛正執行任務的民間救護車與張姓女騎士發生碰撞，救護車失控撞上附近橋墩起火燃燒，女騎士則噴飛約10公尺遠，當場失去生命跡象，彰化消防隊救護車到場趕緊將張女跟救護車正、副駕駛送醫，最後張女急救不治，另外李姓副駕駛則胸椎骨折，傷勢嚴重，仍住院觀察。警方表示，詳細肇事原因仍待釐清。

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該起意外剛好被附近民眾拍下，只見救護車車頭卡進橋墩內，擋風玻璃破裂，車輛已經起火燃燒，還不斷發出爆炸聲，而張女騎乘的機車疑因強烈撞擊，車殼全部噴飛，車身零件四散幾乎全毀，現場一片狼藉。

彰化消防隊表示，今日下午1點32分獲報，員集路二段386巷和萬年路一段交叉口發生民間救護車與機車車禍事故，且救護車已經起火燃燒，到場發現救護車駕駛與副駕駛已自行脫困，不過機車騎士倒臥路邊，無生命跡象，立即送醫急救。

彰化消防隊表示，張女（28歲）到院前失去生命跡象，送醫急救仍傷重不治，救護車李姓副駕駛（29歲）胸椎骨折，無生命危險，另名救護車駕駛身體擦傷，意識清楚。兩人均無生命危險

現場目擊者表示，救護車與機車在該路口相會，其中一方疑似搶紅燈而發生碰撞，女騎士被撞飛後10公尺倒地不醒，接著救護車起火，車上人員也趕緊跳車脫困，不久就燒成一團火球，相當驚人，幸好當時救護車尚未載有病患，否則後果不堪設想。

警方表示，該路口設有紅綠燈，騎士是否因為搶快？或未禮讓救護車通行而釀成事故，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

消防隊獲報到場，立即灑水滅火。（民眾提供）

救護車與機車發生碰撞，撞到附近橋墩起火燃燒。（民眾提供）

張女騎乘的機車因強烈撞擊，車殼全部噴飛，車身也幾乎全毀。（民眾提供）

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