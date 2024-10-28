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    彰化「良心水果攤」1季賣1500袋茂谷柑 虧損率曝光！

    目前正值帝王柚、西施柚的產季，彰化縣花壇鄉果農余仁豪的「良心水果攤」擺上當季水果，讓民眾自行採買投幣。（記者劉曉欣攝）

    目前正值帝王柚、西施柚的產季，彰化縣花壇鄉果農余仁豪的「良心水果攤」擺上當季水果，讓民眾自行採買投幣。（記者劉曉欣攝）

    2024/10/28 07:15

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉果農余仁豪10多年前返鄉接下果園家業，7、8年來就在自家果園門口設立「良心水果攤」，依照產季輪流開賣茂谷柑、砂糖橘、帝王柑與西施柚，今年茂谷柑創下單季銷售1500袋的新紀錄，粗估8年來虧損率不到2％，果然見證「台灣最美的風景」。

    余仁豪說，果園面積有1甲，他返鄉後就決定讓果園走上草生栽培之路，不用除草劑之後，農務工作就更忙了。以往都是人在果園裡頭忙，果園還要大門關起來，但他想到自家果園附近就是知名土雞料理餐廳，路過的人車不少，不如就直接把當季水果擺在門口來賣，每袋秤好裝好並寫上價格，讓買家自行挑選並投幣付款。

    最初的「良心水果攤」只是簡單用菜籃擺攤，如今則走文青風的擺攤，還準備了質感投錢箱，並印上「小農送貨中，請自行投幣」，以及「請自行投幣。找老闆，老闆在裡面，大聲叫老闆」兩款文字。他說，因為良心擺攤也有7、8年，也培養一批熟客，還有人因為路過隨手就買了茂谷柑，事後直接下單購買禮盒，無意中也成為最佳推銷員。

    余仁豪說，「良心水果攤」擺攤以來，今年初創下單季賣出1500袋茂谷柑的佳績，當時每袋是賣100元，結果受歡迎的程度，令人驚喜。近來則是西施柚的產季，有人一來買就掃光攤上的貨，因為錢不夠，還打電話給他說「錢不夠，先欠著」，他也回說「路過再拿來就好」，果然，隔天就把所欠的款項投入錢筒。

    「良心水果攤」虧過錢嗎？余仁豪笑說，「當然有！但少之又少」，大約賣出每50件，才會碰到1件，換算成機率的話大約是2％，真的是很少，這就是印證台灣最美的風景就是人的最好說明了！

    彰化縣花壇鄉果農余仁豪在自家果園門口擺出「良心水果攤」，今年初單季賣出1500袋茂谷柑。（取自余仁豪臉書）

    彰化縣花壇鄉果農余仁豪在自家果園門口擺出「良心水果攤」，今年初單季賣出1500袋茂谷柑。（取自余仁豪臉書）

    彰化縣花壇鄉果農余仁豪接下果園，就改為草生栽培，目前正值西施柚與帝王柚的產季。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣花壇鄉果農余仁豪接下果園，就改為草生栽培，目前正值西施柚與帝王柚的產季。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣花壇鄉果農余仁豪接下果園，就改為草生栽培，目前正值西施柚與帝王柚的產季。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣花壇鄉果農余仁豪接下果園，就改為草生栽培，目前正值西施柚與帝王柚的產季。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇果農余仁富的「良心水果攤」最新準備的質感投幣箱。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇果農余仁富的「良心水果攤」最新準備的質感投幣箱。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇果農余仁富的「良心水果攤」最新準備的質感投幣箱。（記者劉曉欣攝）

    彰化花壇果農余仁富的「良心水果攤」最新準備的質感投幣箱。（記者劉曉欣攝）

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