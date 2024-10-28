桃園女童遭當街強拉猥褻 18歲男涉2罪遭聲押禁見

桃園市1名就讀國小的10歲女童，遭男子當街強拉猥褻、企圖性侵。檢警今天拘捕林嫌到案，檢察官複訊後向桃園地院聲請羈押禁見。（翻攝自臉書社團桃園爆報）

2024/10/28 20:38

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市昨天上午驚爆國小女童昨天遭到一名剛滿18歲、患有身心障礙林姓男子當街在騎樓強拉侵犯，女童當街嘶吼求救，引來住在附近的計程車司搭救、報案；桃園地檢署今天上午由檢察官完成被害人減少陳述詢問後，發出拘票由警方將林嫌拘提到案，經移送檢方複訊後，檢察官以林男涉犯對未滿14歲女子強制性交未遂、加重強制猥褻罪，有滅證、串證及反覆實施之虞，向桃園地院聲請羈押禁見。

警方表示，此案發生獲報後即追查掌握林嫌身分及行蹤，今天下午取得拘票後立即前往嫌犯住處拘捕到案，訊後移送檢方複訊，檢察官複訊時，林男要求委任律師陪同應訊，檢察官偵訊時，林男坦承拉扯控制女童行為，但否認意圖性侵。

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不過，檢方在被害人指述及搭救女童的計程車司機作證，直指林男當時曾喝令女童脫下衣服，認定林涉犯對未滿14歲女子強制性交未遂、加重強制猥褻罪，有滅證、串證及反覆實施之虞，訊後於晚間8點10分許向桃園地院聲請羈押禁見。

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