桃園女童遭當街強擄猥褻 張善政：精神疾病不是違法的藉口

桃園市1名女童27日遭陌生男子當街強擄猥褻，市長張善政28日透過臉書發文，重申「市民的安全不容侵犯，市政府會強化預防，支持依法嚴懲，確保大家有安心的居住環境」。（圖擷取自張善政臉書）

2024/10/28 14:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名女童27日遭陌生男子當街強擄猥褻，市長張善政今（28日）透過臉書發文，重申「精神疾病不是違法的藉口」、「市民的安全不容侵犯，市政府會強化預防，支持依法嚴懲，確保大家有安心的居住環境」。

張善政指出，女童遭遇讓人揪心又痛心，龜山派出所獲報後，立即會同社會局社工到場，警方也透過調閱監視器掌握嫌犯身分，移送檢察官查辦，同時加強周遭的巡邏；過程中，考量女童身心狀況並經家屬同意後，報請檢察官進入減少重複陳述作業程序，避免反覆詢問造成2度傷害。

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張善政指出，由於嫌犯疑似有精神方面的問題，衛生局將主動會同醫師介入了解該名嫌犯診斷狀態，與社會局將協同評估，予以加強醫療，「我們認為精神疾病不應是違法的藉口，我也會請相關單位向檢察官說明，面對這種侵害當事人自由、造成社會恐慌的行為，一定要依法嚴懲」。

張善政指出，最重要的是，受害女童後續的身心恢復狀況，他也要求社會局、教育局與婦幼局提供最充足的關懷與協助，與家屬一起面對，全力照護與輔導，他會持續關注此案，各局處也會從政策面全面檢視，強化預防工作，讓家長及孩子都能有更安全、安心的生活環境。

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