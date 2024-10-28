桃園女童遭強擄猥褻爆「和解說」 警方駁斥：絕無此事

桃園市議員黃瓊慧28日針對桃園女童遭強擄猥褻案質詢。（圖擷取自桃園市議會直播畫面）

2024/10/28 14:33

〔記者鄭淑婷、余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名就讀國小的女童，27日上午遭到甫滿18歲、罹有精神疾病的男子當街強擄猥褻，犯案過程影片引發譁然，議員黃瓊慧今（28）日針對此案質詢時指出，警方處理此案過程中，居然透過社工詢問女童媽媽要不要和解，認為警方「處理不夠細膩且缺乏同理心」；龜山警分局嚴正嚴斥「絕無此事」。

市議員黃瓊慧指出，她聽聞此案後隨即與受害女童母親聯絡，卻發現協助報案的分局「十分缺乏同理心」，員警居然透過社工詢問家屬要不要和解，令人無言，尤其女童未滿12歲、加害者已滿18歲，雖是中度智能障礙的身障人士，但「難道因為對方是身障人士，這件事就只能這樣算了嗎？」；另有社區民眾反映，此案犯嫌常有在周邊社區裸露上半身等異常行為，市府衛生局應加強跨局處橫向串聯。

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分局長張鶴瓊表示，分局第一時間受理案件，即通報社會局社工評估後，報請檢察官進行減少重複陳述程序，警方亦同步調閱週邊監視器掌握犯嫌，並主動約制、告誡犯嫌並加強週邊巡邏，以保障市民安全。

針對「受理報案分局透過社工和解」部分，他強調，經調查分局受理員警及處理社工，均表示絕無此事，特此嚴正說明，以維護市府團隊形象。

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