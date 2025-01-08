百億賭王林秉文棄保潛逃高調發文喊冤 網酸：私事凌駕司法

百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文身處逃亡狀態，仍透過臉書頻繁發聲。（資料照）

2025/01/08 12:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文，涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，全案正審理中。林秉文因棄保潛逃遭到通緝，儘管身處逃亡狀態，林仍透過臉書頻繁發聲，替自己喊冤，表示「廣結善緣是我的天性」，並兩度聲明無懼司法，只因「個人因素有許多事情需要時間處理」。

林秉文今日（8日）凌晨起在臉書發出兩篇貼文，凌晨的貼文內容批評特定人士「用嘴當刀，吼叫攻擊，刺向他人」，聲稱這些人「聲音雖大，卻只是掩飾內心懦弱，用尖叫博取存在感」，並指其「心早已比墨汁還黑，行為無恥而卑鄙」。林秉文表示，他不需要他人同情，也不屑反駁，強調「時間會證明一切，真相自會浮現」。

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針對林秉文的言論，國民黨立委徐巧芯隨即在貼文下方留言反嗆：「說不逃避，那你人在哪？」並要求林秉文儘速返台接受司法審判，林炳文接著回應：「面對司法有罪沒罪不是你定的，回去的時間是我自己來訂的！」

而林秉文稍早再度於臉書發文，繼續為自身遭遇抱屈，強調「吃飯、喝酒只是我的生活方式，用來紓解壓力。我承認過去犯過錯，但就沒有給我改過自新的機會嗎？」林秉文更表示，自己的行為與選擇無關他人，「廣結善緣是我的天性，我難道不能做自己嗎？」同時反駁外界將他與其他人的簡單互動過度解讀為不當關聯，批評這種做法是無端牽連、牽強附會，並再次強調對司法的信任與自身的清白。

該文底下也引發網友議論，紛紛留言批評「比邱軍還邱軍的男人」、「嚇死我了 一個逃犯發廢文」、「能把自己私事凌駕於整個台灣司法之上，全世界也就林董一人了，除了敬佩我實在不知道該說什麼。那個繳了7000萬、上了電子腳鐐還辭了黨主席結果還被押進去的阿呆，真該來跟林董好好學學」，徐巧芯再嗆「沒看過這麼囂張的通緝犯，有種回台灣不要發廢文啦」。

現任國民黨發言人楊智伃也在底下留言「奇文共賞 金句：我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為我有個人因素太多事情需要時間來處理。」

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