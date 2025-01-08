天坑？桃園中正路清晨冒白煙塞爆管制 10:28開放通車

桃園區中正路突然出現坑洞並冒白煙，警方現場封路。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/01/08 11:48

首次上稿 08:59

更新時間 11:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區中正路595號前，今天清晨4點51分，突然出現天坑且不斷冒出白煙，警方、消防獲報到場處理，緊急封閉中正路信光路至三民路路段，今天上午上班尖峰時間，周邊路段幾乎塞爆，事發現場為捷運綠線工地範圍，桃市府捷運工程局檢修後進行灌漿，於上午10點28分完成並開放通車，坑洞原因仍待進一步調查。

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捷運局表示，坑洞大小約0.9米見方、深度約1.4米，消防隊到場檢查，並未發現瓦斯氣體外洩情形，初步研判地面冒煙，應為地底溫度較高地下水所冒出的水氣，沒有燃燒的風險，而該處為捷運綠線施工範圍，潛盾機在坑洞下方約8米深，當時未在作業中，排除白煙與潛盾機有關。

此外，捷運隧道於地底下8米施工，地表坑洞深僅1.4米，坑洞發生原因較類似一般地下淺層管線破損所導致，初步排除是地下隧道潛盾施工所致。

捷運局表示，現場於凌晨5點開始檢修道路後，上午8點以11立方米混凝土填補坑洞與路面齊平，於上午10點28分完成並恢復通車，後續將一步查明坑洞原因並進行沿線路段檢視。

桃園區中正路為捷運綠線主要行走路線，2023年12月26日下午，中正路和同德二街路口也曾發生路面塌陷，出現直徑約0.8米的坑洞，市府獲報緊急到場灌漿填補，所幸沒有造成人車掉落意外，捷運局表示，事發後也曾進行周邊路段檢視，並未發現異常情形。

桃園區中正路突然出現坑洞並冒白煙，警方現場封路。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園區中正路突然出現坑洞並冒白煙，警方現場封路。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園區中正路突然出現坑洞並冒白煙。（取自桃園大小事）

桃園區中正路突然出現坑洞並冒白煙，警方現場封路。（記者鄭淑婷翻攝）

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