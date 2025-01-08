通緝中發臉書 百億賭王林秉文：逃亡不是因為司法 不怕面對司法

百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文。（資料照）

2025/01/08 11:29

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百億賭王林秉文棄保潛逃高調發文喊冤 網酸：私事凌駕司法

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〔記者王定傳／台北報導〕百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文，涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，全案正審理中。未料，去年林秉文經法官4度傳喚，均無故未到庭，新北地院去年12月沒收他的300萬元保釋金並發布通緝；對此，通緝中的林秉文在臉書發文：「我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為我有個人因素太多事情需要時間來處理」。

林秉文在臉書中po文強調：「我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為有個人因素太多事情需要時間來處理。我不怕面對司法，而是因為你們的無端指責和無限放大，導致公司及支持我的人遭受重創。這對我的公司、對投資我的朋友和支持者，帶來了極大的影響。我背負了沉重的壓力，無法清晰地對公司員工或投資人交代，甚至對事業和朋友都無法解釋清楚」。

他並強調：「我不避諱面對司法，個人情緒壓力及病情緩解，跟私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控」。

以下為林秉文臉書全文：

靠不實指控亂噴政治口水，知不知道你們的口水有多臭？隨意亂噴到別人臉上，是一種非常不禮貌的行為，你們自己心裡清楚嗎？是非對錯，不是靠聲音大就能成為真理。指責我沒關係，但你們不應該無端牽扯無辜的人。

吃飯、喝酒是我個人的生活方式，用來紓解壓力。我坦白曾經犯過錯、但就沒有改過自的機會嗎？就不能交朋友了嗎？難道就因為你們的亂噴亂罵，我就必須改變嗎？如果我的行為有問題，那也是我自己的問題，錯不在別人。

廣結善緣是我的本性，我難道不能做我自己嗎？只因在同一個鏡頭下打了一聲招呼，不過短短一句話，甚至沒什麼互動、也不熟悉，你們卻可以無限放大，開始牽強附會，進行莫須有的指控。

請問你們真的看到我和那些人有互動嗎？你們這樣指桑罵槐、大作文章，認為司法不公，那麼你們對我的做法，難道就公平嗎？

整天大吼大叫，影響司法運作，我不禁想問：是不是可以公開讓民眾了解，請專業律師、具檢察官或司法背景的人，公開解釋我的案件？是不是可以將整個案情原原本本地攤開，讓社會大眾檢視並評論？我想公開透明地說明清楚，但不知司法允不允許我這麼做。如果可以，我願意請專業人士來完整說明，還原事實。

我要再重申一次，我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為我有個人因素太多事情需要時間來處理。我不怕面對司法，而是因為你們的無端指責和無限放大，導致公司及支持我的人遭受重創。這對我的公司、對投資我的朋友和支持者，帶來了極大的影響。我背負了沉重的壓力，無法清晰地對公司員工或投資人交代，甚至對事業和朋友都無法解釋清楚。

我所做的一切，從一開始就是想為了台灣打造一個本土的社交平台，讓我們能擁有自己的支付系統和社交空間，與世界接軌。我們的每一個活動，都以用戶為核心，為了讓全世界看見台灣的能力與創新。

我們努力強化系統、提升技術，原本已經步入正軌，但你們不斷的批評和抹黑，導致品牌形象受損，成本大幅增加，甚至摧毀了我們的努力。曾經的兩百多名員工，全部在一夕之間失去工作。他們怎麼養家糊口？這些員工不過是靠自己的努力賺取薪水，難道就因為你們的惡意批評，他們的辛勞也要被否定嗎？

我的案件屬性和別人的案件完全不同，為什麼你們要進行不恰當的比較？既然這樣，讓我們把一切攤在陽光下，公開所有細節，讓社會評判。我希望的是正義與透明，而不是被你們用空洞的言論誤導，讓司法的公正性被影響。整天批判別人，你們是否想過，也好好檢視你們自己身邊的人吧！再出來噴吧！小心火燒到自家人同黨人喔！

我對自己的行為負責，但你們的無端批評，不僅傷害了我，也摧毀了許多無辜的人。希望你們能停止亂噴口水，尊重司法、尊重事實，因為謊言和抹黑終究無法長久。再次強調我不避諱面對司法，個人情緒壓力及病情緩解，跟私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控。

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