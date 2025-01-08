為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝中發臉書 百億賭王林秉文：逃亡不是因為司法 不怕面對司法

    百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文。（資料照）

    百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文。（資料照）

    2025/01/08 11:29

    相關新聞

    林秉文臉書喊坦然接受 徐巧芯：先回來接受審判

    百億賭王林秉文棄保潛逃高調發文喊冤 網酸：私事凌駕司法

    〔記者王定傳／台北報導〕百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文，涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，全案正審理中。未料，去年林秉文經法官4度傳喚，均無故未到庭，新北地院去年12月沒收他的300萬元保釋金並發布通緝；對此，通緝中的林秉文在臉書發文：「我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為我有個人因素太多事情需要時間來處理」。

    林秉文在臉書中po文強調：「我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為有個人因素太多事情需要時間來處理。我不怕面對司法，而是因為你們的無端指責和無限放大，導致公司及支持我的人遭受重創。這對我的公司、對投資我的朋友和支持者，帶來了極大的影響。我背負了沉重的壓力，無法清晰地對公司員工或投資人交代，甚至對事業和朋友都無法解釋清楚」。

    他並強調：「我不避諱面對司法，個人情緒壓力及病情緩解，跟私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控」。

    以下為林秉文臉書全文：

    靠不實指控亂噴政治口水，知不知道你們的口水有多臭？隨意亂噴到別人臉上，是一種非常不禮貌的行為，你們自己心裡清楚嗎？是非對錯，不是靠聲音大就能成為真理。指責我沒關係，但你們不應該無端牽扯無辜的人。

    吃飯、喝酒是我個人的生活方式，用來紓解壓力。我坦白曾經犯過錯、但就沒有改過自的機會嗎？就不能交朋友了嗎？難道就因為你們的亂噴亂罵，我就必須改變嗎？如果我的行為有問題，那也是我自己的問題，錯不在別人。

    廣結善緣是我的本性，我難道不能做我自己嗎？只因在同一個鏡頭下打了一聲招呼，不過短短一句話，甚至沒什麼互動、也不熟悉，你們卻可以無限放大，開始牽強附會，進行莫須有的指控。

    請問你們真的看到我和那些人有互動嗎？你們這樣指桑罵槐、大作文章，認為司法不公，那麼你們對我的做法，難道就公平嗎？

    整天大吼大叫，影響司法運作，我不禁想問：是不是可以公開讓民眾了解，請專業律師、具檢察官或司法背景的人，公開解釋我的案件？是不是可以將整個案情原原本本地攤開，讓社會大眾檢視並評論？我想公開透明地說明清楚，但不知司法允不允許我這麼做。如果可以，我願意請專業人士來完整說明，還原事實。

    我要再重申一次，我的逃亡，並不是因為司法問題，而是因為我有個人因素太多事情需要時間來處理。我不怕面對司法，而是因為你們的無端指責和無限放大，導致公司及支持我的人遭受重創。這對我的公司、對投資我的朋友和支持者，帶來了極大的影響。我背負了沉重的壓力，無法清晰地對公司員工或投資人交代，甚至對事業和朋友都無法解釋清楚。

    我所做的一切，從一開始就是想為了台灣打造一個本土的社交平台，讓我們能擁有自己的支付系統和社交空間，與世界接軌。我們的每一個活動，都以用戶為核心，為了讓全世界看見台灣的能力與創新。

    我們努力強化系統、提升技術，原本已經步入正軌，但你們不斷的批評和抹黑，導致品牌形象受損，成本大幅增加，甚至摧毀了我們的努力。曾經的兩百多名員工，全部在一夕之間失去工作。他們怎麼養家糊口？這些員工不過是靠自己的努力賺取薪水，難道就因為你們的惡意批評，他們的辛勞也要被否定嗎？

    我的案件屬性和別人的案件完全不同，為什麼你們要進行不恰當的比較？既然這樣，讓我們把一切攤在陽光下，公開所有細節，讓社會評判。我希望的是正義與透明，而不是被你們用空洞的言論誤導，讓司法的公正性被影響。整天批判別人，你們是否想過，也好好檢視你們自己身邊的人吧！再出來噴吧！小心火燒到自家人同黨人喔！

    我對自己的行為負責，但你們的無端批評，不僅傷害了我，也摧毀了許多無辜的人。希望你們能停止亂噴口水，尊重司法、尊重事實，因為謊言和抹黑終究無法長久。再次強調我不避諱面對司法，個人情緒壓力及病情緩解，跟私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播