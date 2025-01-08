林秉文臉書喊坦然接受 徐巧芯：先回來接受審判

百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文因案潛逃出境，凌晨透過臉書發文「那些對我的指責，我並不逃避，也坦然接受」。（資料照）

2025/01/08 10:57

〔記者林欣漢／台北報導〕百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文因案潛逃出境，今日凌晨透過臉書發文「那些對我的指責，我並不逃避，也坦然接受」；國民黨立委徐巧芯在下方留言酸說：「不逃避那人在哪？棄保潛逃叫不逃避、坦然接受？先回來接受審判啦。」

林秉文涉及八八會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，去年被依幫助詐欺等罪起訴，全案正審理中。未料，今年林秉文經法官四度傳喚，均無故未到庭，新北地院去年底沒收300萬元保釋金及發布通緝。

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徐巧芯上週爆料，林秉文與陸委會副主委梁文傑在同一招待所的畫面，未料，林秉文今日突然透過臉書表示，「那些對我的指責，我並不逃避，也坦然接受。」

林秉文說：「但對於那些空洞無憑的指控，我並不需要你們的同情，也不屑於反駁。我只希望大家能睜開慧眼，認真判斷事情的真偽。不需要吵，也不需要鬧，時間會證明一切，真相自會浮現。」

徐巧芯怒斥，通緝犯還好意思發臉書，並在林秉文臉書下方留言酸說：「不逃避那人在哪？棄保潛逃叫不逃避、坦然接受？先回來接受審判啦。」

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