揭中共滲透「陽謀」對抗手段 李忠憲：台灣面臨內部滲透與外部威脅挑戰

藍白一再聯手於國會毀憲亂政、強闖爭議法案。（資料照）

2025/01/08 11:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白一再聯手於國會毀憲亂政、強闖爭議法案，激起民眾怒火，成功大學教授李忠憲表示，面對中共從內部顛覆的手段，藍白若自稱代表多數，便應該勇敢以「統一」議題正面對決，而不是依靠陰影中的操作擾亂民主機制，至於行政院，應該認知自己是「戰爭內閣」，果斷行動，不再囿於自我設限。

李忠憲在臉書PO文表示，他覺得如果台灣人民願意選擇藍白跟中國統一，用真正民主的方式大家沒有什麼話講。但如果中國佈建幾個像柯文哲、黃國昌、傅崐萁、陳玉珍這種，然後選出韓國瑜當立法院長，用這種方式搞亂台灣，進而造成中國併吞台灣的結果，不能接受！

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李忠憲指出，請支持藍白的朋友們，可以告訴你們支持的立法委員，喜歡跟中國統一，就應該正面對決呀，你們不是一直講自己有60%的選票嗎？台灣正面臨內部滲透與外部威脅交織的挑戰，這是對民主制度的真正考驗。行政部門若仍採取觀望態度，只會坐視危機加深。民主最大的力量在於選票，唯有以選票的「陽謀」對抗中共滲透的「陽謀」，才能守護台灣的主權與民主價值。

李忠憲續指，面對中共從內部顛覆的手段，藍白若自稱代表多數，便應該勇敢以「統一」議題正面對決，而不是依靠陰影中的操作擾亂民主機制，至於行政院，應該認知自己是「戰爭內閣」，果斷行動，不再囿於自我設限。國會解散重選、重啟民意檢驗，雖冒險但也最快速能解決僵局的路徑。四個月內，台灣可以走出混亂，重新確立方向。

李忠憲直言，台灣的民主不只是防禦性制度，更是積極的力量源泉。我們每個人都有責任捍衛這片土地，不讓陰謀得逞；也要以行動告訴世界——我們選擇站在自由的一邊，選擇站在自己的未來這一邊。

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