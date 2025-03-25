「白狼」移場敘香園擬宣布竹聯幫主 刑事局強勢遏止作罷

張安樂晚間在北市第一飯店敘香園舉辦餐會，被警方蒐證。（記者劉慶侯攝）

2025/03/25 20:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕前竹聯大老「白狼」張安樂主導，希望由他推舉的地堂堂主「鍾馗」介入竹聯幫主奪位大戲，今日晚間在北市第一飯店敘香園舉行；刑事局、刑警大隊、中山分局前往警戒、蒐證，張安樂原擬進行的「投票」、「繼任」環節，全部作罷，並改為簡單餐會。

警方指出，張安樂當下若有作出「投票」選幫主等等的動作，將觸犯幫派組織犯罪條例，警方蒐證後，得逕送地檢署偵辦。

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警方認為，77歲的張安樂，此次動作頻頻，甚至推舉75歲的李宗奎作幫主，應是他人生的最後一擊。應是他想將統促黨的勢力伸手介入竹聯幫內，但是竹聯幫5、6年級生的主流派強烈反彈，張安樂未來將會被竹聯幫「淡去」。

據警方蒐證，張安樂原擬在明日邀請媒體作證，在立法院「康園」餐廳，舉辦竹聯幫幫主「鍾馗」繼任的見面會，但因22日劉振南首肯接任幫主，同時在幫內的主流派認證下，等同已坐實幫主之位。

張安樂認為他的建議不受理會，於是決定己在今日晚間，提早一日在「康園」餐廳舉辦「幫內投票」後，逕自宣布李宗奎的幫主位置。

但是警方接獲情資，轄區中正一分局前往餐廳關切，「康園」得知內情，只得無奈的臨時宣布今日晚間暫停營業，推掉原本所有的訂位，成為最無辜的受害者。張安樂、鍾馗得知，緊急改在北市第一飯店的敘香園餐廳。

台北市警局、刑警大隊、刑事局得知張安樂等人居然敢如此大動作的舉行公告儀式，除派出特勤中隊荷槍實彈前往警戒外，亦全程錄音錄影蒐證。在警方嚴厲警告下，「鍾馗」等人答應現場不會有投票、宣布等動作。

根據警方蒐證，此次張安樂等人舉辦的「餐會」，僅約20人左右參加，所代表的堂口，幾乎都是名不見經傳的堂口，大多老弱殘兵級，而在警方調查的結果，與會者泰半是昔日在張安樂主導下成立的「僵屍堂口」。甚至從不被「么么」黃少岑所承認。

在餐會中，警方全程在兩桌間遊走、警戒、房間外也設置崗哨，現場極為尷尬，張、李等人也只能作態表現的好像並不在意，預計晚間9時草草結束這一場鬧劇。

張安樂進入第一飯店餐廳。（記者劉慶侯攝）

警方在門口設置警戒崗哨，餐會中則有警方蒐證。（記者劉慶侯攝）

「白狼」張安樂原訂今晚在立法院康園餐廳辦餐敘活動，經立院通知，康園主動取消訂席，並貼出「今晚（3/25）康園餐廳暫停營業」公告。（記者陳逸寬攝）

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