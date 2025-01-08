台中凌晨當街擄人！塞後車廂不成6打1痛毆 竟是同母異父兄弟鬩牆

黃男等人試圖將白衣余男塞入車內未果。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/01/08 12:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子不滿同母異父的余姓胞弟行為囂張，除常對家人嗆聲還揚言要找他輸贏，今天凌晨找來5名友人到北區某民宅，欲將余男擄走教訓，一度強押余男塞進後車廂未果，索性當街痛毆踹頭施暴，全程被拍下上傳社群，警方循線查緝黃等3人到案，先依妨害自由等罪偵辦，並持續追緝其他涉案人。

台中市第二分局今天凌晨1點多獲報，北區中清路、文武街有多人打架鬥毆，立即派遣優勢警力24人到場時，涉案人已鳥獸散，僅余姓男子（32歲）受傷倒地，經送醫治療後雖無大礙且神智清醒，卻對於事發過程語焉不詳，但案發過程有民眾直擊，拍下影片後上傳網路社群。

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畫面中顯示，多名惡煞從一棟大樓將余男抬出來痛毆，一度企圖將人塞進轎車後座，但余男不停抵抗，惡煞抓不住甚至打開後車廂試圖將余男塞入未果，最後索性將他摔在馬路上一頓拳打腳踢，後聽聞警笛聲隨即鳥獸散離開現場，僅剩遭毆余男頭破血流、一動不動倒在馬路中央。

經查，38歲黃男與傷者余男是同母異父的兄弟，黃疑因不滿余平日行為囂張，除經常對家人嗆聲還揚言要找他輸贏，因此找來5名友人助陣，今天凌晨前往北區中清路二段民宅，要將訪友中的余男帶往他處教訓，未料余被帶上車前拼命掙扎抵抗，才會被民眾拍下惡煞要將余扛進後座、後車廂的兄弟鬩牆戲碼，但余因奮力抵抗，最後被打倒在地。

警方過濾路口監視器以車追人鎖定犯嫌，陸續查緝涉案黃姓（38歲）、陳姓（39歲）、劉姓男子（29歲）等3人到案，全案警詢後依妨害自由、聚眾鬥毆等罪，移送台中地檢署偵辦，後續持續查緝其他未到案共犯。

第二分局長周俊銘嚴正呼籲，解決糾紛應以理性溝通為主，切勿以暴力手段解決問題，否則將觸法受罰，得不償失，此外，若民眾有案件相關線索，請撥打110或向當地派出所提供消息，協助員警偵辦案件，共同維護社會治安。

黃男等人對余男拳打腳踢。（擷自「社會事新聞影音」）

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