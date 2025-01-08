陳宗彥涉接受性招待被控影響南警人事 前警局長秘書：只是關心

行政院前發言人陳宗彥被控涉在南市府局處首長任內影響警局人事異動、接受酒店業者性招待案，8日上午台南地院開庭審理。（資料照）

2025/01/08 12:22

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院前發言人陳宗彥，被控在南市府局處首長任內接受酒店業者委請關切王姓偵查隊副隊長的平調案，與1件視聽歌唱場所的工程變更案，陳涉接受業者2次性招待。此案檢方起訴後，台南地院今日開庭，陳宗彥與兩位酒店業者都否認犯罪；作證的南市警局前局長謝姓秘書說，陳當時打電話是關心王的平調案，此案未特例處理，而是通盤檢討調職。

台南地院傳喚謝姓機要秘書（目前擔任高雄市警局分局長）出庭作證，謝男表示，南縣市合併後認識擔任南市民政局長的陳宗彥，他則是南市警局機要股長、負責局長秘書工作，也是警局的府會連絡人，但未負責人事調動業務。

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謝男起初說2019、2020年間才知調任南市警五分局偵查隊長的王隊長，之前對王沒什麼印象，也是看新聞報導才知陳宗彥被起訴的案子，當中監聽譯文有陳打電話跟他詢問王的平調案這事。

謝男證稱，當時陳宗彥是聯絡時任佳里分局偵查隊副隊長的王，想平調到市區三分局偵查隊，陳是在關心此事，他就簽出給局長批閱，局長未在簽呈具體指示如何處理，在局長批閱後就轉給業務單位，當時2013年3月間並未做特例人事調動，而是到同年6月才做通盤檢討調動。

謝強調，當時他只是轉達此案，他也無權去做調動決定，局長才有警察人事權，記得當時局長有召集副局長、主秘、督察長等主管做人事異動檢討；他不諱言身為局長的機要，要處理府會聯絡事宜、局長交辦及危機處理等事務，有關局內警察人事異動，很多市府長官或議員都會關切，他都是簽給局長批閱後轉交業務單位列管。

謝並坦言其實當時跟陳宗彥並不熟識，不然怎麼會用手機電話聯絡，若兩人真的熟識，就會用line聯絡了！

在謝男作證與接受檢察官與被告律師詰問之後，南院合議庭諭知1月中旬再繼續開庭。

行政院前發言人陳宗彥被控涉在南市府局處首長任內影響警局人事異動、接受酒店業者性招待案，8日上午台南地院開庭審理。（記者王俊忠攝）

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