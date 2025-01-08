不罷綠委！傅崐萁修正賴士葆：藍委會守好自己的選區

立法院國民黨團總召傅崐萁。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/08 12:27

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨團總召柯建銘日前提出「雙罷」，國民黨團總召傅崐萁今天正式回應，強調每位國會議員行使職權時都有「免於恐懼的自由」，國民黨立委會「做好本份工作」、為民服務，不會對民進黨立委有任何罷免行為。

傅崐萁說，每一位代表人民民意的國會議員在立法院行使職權，有免於恐懼的自由，「中華民國政府的執政黨用暴力恐嚇，甚至拳腳相向，還鼓動群眾來包圍國會，這在全世界的民主國家是極其罕見的」。

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傅崐萁批評，國家有這樣的一個「暴君」和「暴政」來「壓迫國會」，「看看韓國總統尹錫悅現在有什麼樣的下場？再看看韓國國會議員，當他們被包圍的時候是怎麼樣勇敢來展現」。

傅崐萁喊話，呼籲賴清德總統「懸崖勒馬」，不要再「兩手策略」，一手公開呼籲跟韓院長來喝咖啡，一手叫柯建銘來罷免41席國民黨區域立委，「我們都知道人老珠黃的柯總召（立法院民進黨團總召柯建銘），現在因為他是領薪水、為賴清德工作的人，還是非常辛苦的不分區立委，賴清德不願意伸出來的手就讓柯建銘伸出來，完全執行賴清德的想法」。

傅崐萁說，「請賴總統、柯總召不要再唱雙簧」，他們對國會要進行全面的罷免，就是要推動獨裁的事實，但是「國民黨團不會像賴清德、柯建銘和民進黨如此惡質」，會做好該做的工作，「國民黨所有的區域立委不會去做這樣的事」，而是完成人民的託付，守好自己的選區，讓國會正常運作。

傅崐萁強調，國民黨團就是做好本分的工作，沒有力氣對民進黨立委有任何的罷免，這是國民黨團的立場，積極為民服務，為人民的血汗錢把關預算。

傅崐萁說，對於現在「賴清德的暴政」以及「柯建銘的囂張」，「要對付整個民主國會的這些反彈和因應作為，國民黨團都保持尊重，不會對民進黨立委有任何相關的行為（指罷免）」。

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