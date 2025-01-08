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    藍營修法為特權解套！ 吳思瑤：「救國團」遲早成為「滅國團」

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/01/08 11:58

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院7日三讀國民黨所提通過「發展觀光條例」部分條文修正案，將申請旅館業登記時限再展延5年。對此，吳思瑤表示，傅崐萁加黃國昌，什麼壞事幹不出來？修惡+1！不公不義+1！藍白聯手圖利救國團！

    吳思瑤在臉書PO文表示，一天之內，剝奪世代正義的「反年改」法案還不夠看，藍白還惡修《發展觀光條例》，替救國團違法營業的活動中心解套，讓威權復辟！立法院2015年修法，要求救國團青年活動中心應納入旅館管理，但給予10年改善期，已經是特別待遇，民間旅宿業只要違規都要限期改善，否則重罰或勒令停業，國民黨附隨組織救國團就可以一再擺爛？

    吳思瑤指出，國民黨當靠山，立院搶在2025年1月21日落日期限前，緊急惡修《發展觀光條例》，為救國團量身定做修法，再給五年改善期限，這不是特權，什麼是特權？這不是圖利，什麼叫圖利？救國團活動中心不合法，消防、公安、衛生都可以放水，無視觀光服務品質，犧牲遊客權益，《發展觀光條例》可以改名《消滅觀光條例》了。

    吳思瑤直言，黃國昌的極惡如仇哪裡去了？黃國昌的「假正義」一天賤賣兩回，整個民眾黨，也都成了國民黨「傅」隨組織，都跟救國團的特權站在一起，只不過，當今的救國團不反共，遲早成為滅國團。

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