大罷免山雨欲來 藍委許宇甄：恐虛耗8億徒增紛擾

國民黨立委許宇甄。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/01/08 11:56

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘上週宣布要罷免國民黨籍立法院長韓國瑜、副院長江啟臣與41名區域立委。國民黨立委許宇甄表示，一個罷免席次預估選務經費須花費2000萬元，用來印製選票、設置投開票所、聘僱選務人員等，41席初估須花費8億元，這些錢只能從行政院第二預備金支應，比「班班有鮮奶」的7.5億元還要高。浪費預算徒增社會紛擾，總統賴清德須為鬧劇負起全責。

許宇甄批評，行政院第二預備金是政府用來應對突發事件或特殊需求的經費，是人民的救命錢，柯建銘、陳時中為了滿足個人的政治私慾，想將這筆錢拿來作為政治鬥爭和政治報復的經費，不把人民的納稅錢當錢看，比敗家子還敗家子。

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許宇甄：陳時中不走行政院預算別想過

許宇甄說，政務委員應保持行政中立，陳時中卻高喊罷免在野黨立委，這種政治挑釁言論極不恰當，賴清德、行政院長卓榮泰應該要求辭職走人，賴、卓若不作為，行政院預算別想輕易通過。

許宇甄指出，去年的總統與立委選舉，民眾以選票清楚表達立場，賴清德當選總統，國民黨成為國會最大黨，這是人民對權力制衡與政治穩定的期待。然而，民進黨先是支持韓國總統尹錫悅的戒嚴，現在竟想以徹底否定民意的方式，透過大罷免潮強行奪回國會主導權，這種粗暴行徑不僅反映出賴清德的無能與焦慮，更彰顯民進黨輸不起的劣根性。

許宇甄再批評，當全台充斥著選舉鬥爭、政治對立的惡性氛圍，政局不穩的陰影將籠罩台灣，企業投資信心會將受影響，而賴清德的第一任期也將因這場愚蠢的行動徹底失控，他想用罷免來鞏固權力，結果只會把自己推向歷史的深淵。

許宇甄認為，民進黨若執意啟動大罷免潮，台灣將陷入全面動盪，社會將不得安寧。民進黨是撕裂社會、激化對立的元凶，賴清德身為民進黨主席，必須為這場政治鬧劇負起全部責任。

許宇甄強調，國民黨在立法院占多數席次是人民選擇的結果，民主的核心是多數與少數的對話與妥協，而非以罷免手段進行政治清洗。賴清德不顧立法院三黨不過半的政治現實，無視法治精神與程序正義，試圖以政治罷免手段剷除在野力量，這種行徑不僅是對多數黨的挑釁，更是對台灣整體民主價值的公然背叛。

許宇甄表示，賴清德這種「不是朋友就是敵人」的共產黨式獨裁邏輯，毫無胸襟與格局，更讓人質疑他的領袖能力。如果民進黨執意發動罷免潮，那麼他們將成為摧毀台灣民主價值、撕裂社會和推動政治黑暗化的罪魁禍首。國民黨不會坐視民進黨、賴清德毀憲亂政、破壞民主秩序，為了守護台灣民主價值，絕對會全面應戰，絕不畏戰。

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