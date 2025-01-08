獨家》「復康聯盟黨」爆收中國資金 劉尚謙喊冤：沒收到金援

劉尚謙2024年代表「復康聯盟黨」投入桃園市第六選區立委，最終落敗。（翻攝自臉書）

2025/01/08 11:43

〔記者蕭方綺／台北報導〕「復康聯盟黨」爆中國資金武裝狙擊台灣，71歲資深藝人劉尚謙2024年代表「復康聯盟黨」投入桃園市第六選區立委，最終落敗；劉尚謙今坦言自己看到報導也嚇一跳，他完全不了解這些事，他表示：「我只知道屈宏義是屈原的後代，有個屈氏基金會，他是接班人。」至於他競選經費是否由中國金援？劉尚謙喊冤稱：「我從沒接受過他的經費補助！」

有媒體今爆出復康聯盟黨黨主席屈宏義遭台中高分檢查獲，長期收受中國金援發展組織充當內應，且吸收多名有軍職背景的人員，密組狙擊隊以及勘查營區，蒐集4大軍事據點及美國在台協會台北辦事處（AIT）等圖資，疑似列為攻擊目標。

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對此，劉尚謙今接受本報訪問，坦言自己看到報導也嚇一跳，他完全不了解這些事，他強調是按照競選程序辦法，黨可以資助參選人約莫200萬元，當初屈宏義有答應要給200萬，但一直到競選之前都沒給，劉尚謙說：「我們還要自己籌錢繳交保證金，一直到他現在被收押，他所說的200萬元都沒給我。」

外傳他因選舉欠債3千萬，他立刻撇清稱「那是之前記者亂講」，解釋總共花費200多萬，他有設立政治獻金專戶，指出每一筆都要誠實向監察院申報，不能作假。

接著問他當時怎會和復康聯盟黨黨主席屈宏義搭上關係，他坦言自己原本是中華文化共和黨要推派出來選舉，後來屈宏義得知他要出來參選，就跑來和他們談，希望劉尚謙可以代表復康聯盟黨投入選舉，劉尚謙說：「我們看復康聯盟黨的黨章規劃都滿切合，加上兩方都信仰關公，我們後來執聖筊，關公同意借將。」因此他以復康聯盟黨參選立委。

今天爆出復康聯盟黨領中資密組狙擊隊，劉尚謙說：「屈主席從沒給過我資金，我不了解這些事，看到新聞寫成立武裝組織，我也沒見過這些人。」至於未來是否再戰立委？他回：「目前沒有這個想法，選立委自籌的經費都要上億，不然很難選。」

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