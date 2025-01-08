中華電信得標台北市警用監視器備援 綠議員：別再付錢給台智光

警用監視器示意圖。（資料照）

2025/01/08 11:35

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府與台智光爭議延燒，市府去年4月與台智光終止子約，後續啟動備援系統招標，有多家廠商投標，備援系統在上月25日由中華電信得標。國民黨台北市議員秦慧珠指出，台智光事後發文申訴，還將副本送給議會。民進黨市議員許淑華也批，市府解除台智光子約後，警用監視器爭議仍未解，市府至今仍要付錢給台智光，質疑市府處理玩假的，一切又回到原點。

負責備援系統發包的台北市工務局表示，雖台智光提出異議，仍會依照採購程序辦理標案，備援系統已經標給中華電信，若台智光不接受可提出訴，再進入法務局採購申訴審議委員會，但此案在正常招標採購程序完備，應該無問題。

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至於備援系統何時上線？台北市警察局長李西河表示，要台智光、從業人員有涉及賄賂、回扣等不法事證，且經檢察官起訴，就會報市府啟動備援系統。法務局補充，若起訴書有明確金流就能判斷，但目前案件仍在地檢署偵辦中。

警察局新年度預算編列4.3億元錄影監視系統專用傳輸網路服務費。李西河表示，台智光曾函文表示會提供最好服務不會斷訊，且爭議期間台智光仍有負責網路傳輸，從去年4月解除子約至今，預算仍是給台智光。

秦慧珠指，市府先前指12月備援系統將開標，議會未接獲市府通知開標結果，卻收到台智光公文指備援系統由中華電信得標，台智光希望向工務局申訴。她認為，市府應該在決標後通報議會，結果警察局不發文，卻是台智光發文。她也關心未來監視系統要由台智光還是中華電信負責？

許淑華也說，如果市府預算還是給台智光，代表市府去年4月至今作為都是玩假的嗎？備援系統標給中華電信是幌子？且台智光不只警察局案件，還有已經判決的社會局案件。她也指，去年4月市警局前局長張榮興還在，議會就擔心爭議不了了之，至今台智光還在發文申訴，市府還要付錢給廠商，流程回到原點。

許淑華主張將4.3億元預算刪至1.2億元，給3個月時間處理。秦慧珠則認為，可將此案交付朝野協商。

法務局表示，傳輸費關係到警察局現在在使用的監視器，費率也從2100元降至1761元，不會讓廠商佔到便宜；希望檢察官起訴再謹慎判定，一次換掉1.8支監視器也是大工程。警察局表示，傳輸費是監視器費用，若台智光將監視器交給備援系統，費用就會送給備援廠商。

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