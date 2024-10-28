自由日日Shoot》偽裝民生品 易夾帶 成本低 輸台喪屍毒 中國最大宗

依托咪酯偽裝成茶葉包裝。（記者徐聖倫翻攝） 新北土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭毒駕女開車拖行，撞護欄不治。 （資料照）

2024/10/28 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕含三級毒品「依托咪酯」的電子煙彈（俗稱喪屍煙彈）氾濫，近期喪屍煙彈毒駕者造成兩名員警殉職，查緝依托咪酯成為全台警方重中之重。警方表示，查緝上的困難點是，只需要少許的依托咪酯，就能摻製成很多煙彈，而依托咪酯還能偽裝成沐浴乳等生活用品，以空運方式夾帶入台非常容易，最大宗貨源則來自中國。

中國對刑事協查請求 幾乎已讀不回

據了解，依托咪酯近期在不少國家都相當氾濫，但中國在地理上離台灣最近，故為輸台最大宗貨源，因我方近年來對中國提出的刑事協查請求，幾乎都已讀不回，因此警方也無法從源頭端下手。

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依托咪酯是喪屍煙彈的原料之一，每一公斤就能摻製成四千顆煙油，不肖份子若欲夾帶入台，最常見的大多是以一公斤為一個單位，將其裝進不透明的容器偽裝成民生用品，比如沐浴乳、洗髮精等。

基層員警表示，其實一般查緝對於警方來說並非難事，但是依托咪酯過於氾濫，猶如當年的K他命，讓警方抓不勝抓疲於奔命；其次，製作喪屍煙彈的成本太低，且分裝工序簡單，又比傳統毒品更具暴利，因此願意鋌而走險的人多不勝數。

警方近期針對依托咪酯積極查緝，以新北市為例，新北市警局除針對轄內毒品案件進行掃蕩外，跨足他轄的案件亦主動向上溯源，北至基隆市，南至屏東縣，全國由北到南均有新北市警局查緝案件的足跡。而這樣的查緝能量，不單是新北市，全國各縣市警局均以此模式為常態。

新北市警局統計，今年十月一日至十月十四日的短短半個月間，查獲依托咪酯類犯罪高達四百五十四件、五百零八人次，其中毒品分裝場有廿二件、卅五人，販賣有八十五件、一百零四人，其餘意圖販賣、轉讓、吸食、持有等，共計三百四十七件、三百六十九人；另查扣煙彈一千一百六十三顆，煙油總重約九‧六公升­，不法所得約九十二萬元。

不肖份子常利用青少年好奇、嘗試心態，將依托咪酯摻入各種水果口味之電子煙彈或煙油內，標榜「香甜、放鬆、上頭」，在夜店或透過年輕族群常使用的社群媒體上販售，遭查獲的年齡層以十八至廿九歲區間占比最高，警方除持續於各社群、通訊軟體或平台查緝販毒來源，亦加強向青少年宣導，提升年輕族群反毒意識。

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