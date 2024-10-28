自由日日Shoot》依托咪酯閾值未定 檢警難開罰

依托咪酯偽裝成茶葉包裝。（記者徐聖倫翻攝）

2024/10/28 05:30

日後法院審理 恐無法認定毒駕 讓肇事者逍遙法外

記者姚岳宏／特稿

吸食「依托咪酯」後毒駕上路，釀成多起嚴重死亡車禍，甚至有員警因此殉職，而今年八月五日正式公告列為第三級毒品後，警方抓到疑似施用者送驗尿液，卻因認定依托咪酯為毒品的「閾值」（類似酒駕取締標準的呼氣酒測值為○．一五mg/L）仍未定，導致迄今尚無人被裁罰；現階段警方若逮獲「吸食」、但未「持有」依托咪酯類毒品的毒蟲，面臨無依據可裁罰的窘境。

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閾值 類似酒駕取締標準呼氣酒測值

以往警方查獲第三級毒品施用者，由於數量極為龐大，絕大部分會將採集到的尿液檢體，送往經認證的民間科技公司檢驗，只有少數「急件」，如重大刑案或車禍，才會送到檢驗量能極有限的刑事局或法務部的實驗室檢驗。

但目前絕大多數送往民間公司的尿液檢驗瓶，卻因依托咪酯類新興毒品的「閾值」未定出標準，導致民間公司驗完這些毒尿瓶，卻無法給出毒品證明，檢警因此無依據可裁罰。

毒品「閾值」就是毒品認定最低可定量濃度，就像酒駕取締標準的呼氣酒測值為○．一五mg/L，超過此數值就算酒駕，由於各種新興毒品層出不窮，法務部雖一再更新公告這些新興毒品，並送請衛福部訂定閾值標準，但包括依托咪酯等毒品實在太新了，衛福部追不上毒品更新的腳步。

法務部及警政署近日多次去函衛福部要求訂定標準，食藥署卻以還需召集專家審議為由，方可訂定閾值標準，衛福部雖稱「一切照程序」，但檢警執法單位卻為遲無法得到閾值標準，急如熱鍋上螞蟻。

不同於以往第三級毒品，「依托咪酯」類新興毒品只要吸一點點，就會造成短暫麻痺、意識不清，不僅自傷、更會害人，一旦駕車上路就是街頭不定時炸彈，警方也說，吸食這類毒品造成的後果，甚至比持有販賣更加恐怖。

更嚴重的是，攸關毒駕判刑依據的依托咪酯「閾值」，主管機關衛生福利部食藥署如一直未訂出法定標準，就算檢警積極抓人送辦，法院日後審理時，卻可能因無法認定毒駕，導致施用依托咪酯類或更新興的毒品肇事者逍遙法外。

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