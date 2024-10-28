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    首頁　>　社會

    力行產業道路破損害遊客撞山壁車毀人傷 法院判國賠13.3萬

    遊客開車行經力行產業道路華崗4區路段，因路面破損龜裂，輪子陷坑洞空轉後滑撞山壁，駕駛人提告請求國賠，南投地院判仁愛鄉公所賠13萬3000多元。（記者陳鳳麗攝）

    遊客開車行經力行產業道路華崗4區路段，因路面破損龜裂，輪子陷坑洞空轉後滑撞山壁，駕駛人提告請求國賠，南投地院判仁愛鄉公所賠13萬3000多元。（記者陳鳳麗攝）

    2024/10/28 00:08

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕一名遊客開車行經有「最爛道路」之稱的南投縣仁愛鄉力行產業道路，因路面破損龜裂，車輪陷坑洞後失速後滑撞山壁，導致車毀人傷而提告聲請國賠，求償金額37萬餘元，南投地院判賠13萬3000多元，全案可上訴。仁愛鄉長江子信表示，尊重司法判決，公所會開會討論該案，原則上應會照法院判決金額賠償。

    力行產業道路（投89線）因位處地質破碎地區，遇大雨就會有很多路段崩塌落石，路面也常有坑洞，因此有「最爛道路」的稱號，去年2月下旬有陳姓男子開車行經該路的華崗4區往宜蘭的上坡路段，路面破損，高低不平、落差達8至10公分，車輪陷入坑洞空轉後空轉幾圈後，失速後滑撞上山壁，陳男右踝及足挫傷，車子嚴重毀損，修車費用高達22萬9000元，仁愛鄉公所拒賠，因此提告聲請國賠，包括修車費、精神慰撫金、醫療費，合計37萬9800元。

    判決書指出，從現場照片看出路面陷落處已有磨平痕跡，還長出雜草，可知損害已有一定時間，但鄉公所並未修補，也未設置警告標誌，公所雖辯稱產業道路是在地農民運輸農產品之用，該交通事故因外地遊客路況不熟，且未注意前方路況所致，惟該路並未禁止外地人通行。

    依國家賠償法規定，公共設施因管理有欠缺，致人民生命、身體、財產受損害者，應負損害賠償責任，該段坐落南投縣仁愛鄉華崗4區，未經編列路線，屬村里間產業道路，因此仁愛鄉公所為管理機關。

    因考量提告者行車時也有疏忽、未注意前方路況，因此過失責任公所應負6成，提告者4成，加上提告者車子折舊率及其薪資的參考，經折算後判公所賠償13萬3471元，全案仍可上訴。

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